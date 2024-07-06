6月營收速報》鴻海月減10% 看旺Q3營運

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〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）6月營收4907億元，月減10.8%、年增16.07%，創歷年同期次高；第2季營收1兆5518億元，季增17.37%、年增19.12%，為歷年同期新高；上半年營收2兆8739億元、年增3.92%，為歷年同期次高表現。

鴻海指出，回顧6月營運，雲端網路產品因AI產品拉貨動能增加，月對月呈現強勁成長，不過消費智能、電腦終端、元件及其他產品皆較5月衰退。基於目前已進入下半年旺季，後續營運將逐漸加溫，展望第3季營運將會有季增、年增的表現。

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鴻海提到，第2季營運除了消費智能產品客戶拉貨動能保守，表現略為持平，其他3大類產品出貨動能強勁，帶動業績季對季、年對年成長。

智邦月減1.8% Q2營收單季新高

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦（2345）6月營收86.18億元，月減1.8%、年增17.67%，第二季營收244.12億元，季增29.5%、年增27.6%，創單季新高，上半年營收為432.6億元，年增8.68%。

法人指出，在半導體零組件供貨順暢、AI相關產品出貨持續增加下，智邦第2季營收創新高，在800G產品持續增加出貨下，全年營運將逐季微幅成長。

法人表示，智邦的AI伺服器在Computex電腦展已正式展出，顯示智邦從乙太網路、ODM代工、白牌交換器，走向AI整體科技服務解決方案廠商。

藥華藥營收創新高 美國銷售亮麗

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司藥華藥（6446）昨公告6月營收8.5億元，月增7.31%、年增66.63%，續創單月新高。6月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）的美國銷售為主。

藥華藥第二季營收逾23億元，較第一季成長近4成，年增82.35%，上半年累計營收已近40億元，較去年上半年成長83.97%。藥華藥表示，Ropeg不僅在美國市場表現出色，在日本及其他自主經營的子公司市場也持續成長。

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