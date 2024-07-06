51歲生日慶！工研院帶領產業全球布局 打造經濟日不落國

工研院5日舉辦51週年院慶，經濟部次長何晉滄蒞臨，並與企業界院友們參觀工研院創新技術。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院昨舉行五十一週年院慶，經濟部政務次長何晉滄特別到場祝福工研院「生日快樂」；他表示，未來政府將以經貿與科技外交方向，帶領台灣許多產業到全球布局，打造經濟日不落國，期許工研院能續扮演產業研發後盾，提升產業的附加價值，工研院也要成為國際的工研院，引領台灣廠商從台灣走入世界。

何晉滄說，在人工智慧（AI）科技創新時代，工研院將肩負更重要任務；總統賴清德提出五大信賴產業，需要工研院用更前瞻視野、更深化的技術，為產業打造更有未來性的技術。他也肯定台灣半導體產業在國際間能發展得很有競爭力，且被許多國家需要，背後也都有工研院的努力。

請繼續往下閱讀...

他指出，工研院除了技術研發，最難能可貴的是將研發成果與產業界結合，成功扮演國家創新領航者角色；工研院未來更需要在國際間發揮重要影響力，帶領台灣更多產業到全球布局，打造經濟日不落國。

工研院董事長李世光表示，工研院今年在全球各項競賽中大放異彩，以一金三銀第八次奪得「愛迪生獎」榮譽；而降眼壓成效優於國際領先大廠的「創新雙標靶青光眼藥物」，更為台灣在「眼科創新藥」領域拿下首面金牌。面對氣候變遷、地緣政治變局，AI人工智慧、機器人、精準醫療大幅躍進，工研院將持續驅動產業數位與淨零雙軸轉型，為台灣打造新時代里程碑。

產業界院友昨也「回娘家」，包括佳世達總經理黃瀚州、鈺邦科技董事長鄭敦仁、建越科技董事長賴杉桂、公信電子董事長宣明智、工研院院友會理事長暨奇景光電董事長吳炳昇、工研院院友會榮譽理事長暨禾榮科技董事長許金榮、緯創資通董事長林憲銘、漢翔航空工業董事長胡開宏、東元電機董事長利明献等，都陪同何晉滄一起參觀工研院「創新引航、共創輝煌」主題特展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法