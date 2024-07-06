6月CPI年增2.42% 17項民生物資小跌

主計總處昨公布六月消費者物價指數（CPI）年增二．四二％，，主因食物、房租、醫療及娛樂服務費等上漲。（示意圖，中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布六月消費者物價指數（CPI）年增二．四二％，漲幅續擴大，主因食物、房租、醫療及娛樂服務費等上漲，其中房租年漲二．五九％、漲幅創二十八年新高；不過，十七項民生物資年跌○．一四％、為近四年次大跌幅。主計總處表示，隨暑期旅遊旺季來臨，推升機票、娛樂服務價格，預料七月CPI會高一些，但整體物價壓力緩步放緩。

核心CPI持平 蛋價跌15％

主計總處專門委員曹志弘說明，六月CPI漲幅較五月擴大，主因水果受天候影響大漲二成二，其中荔枝漲五成七、芒果也漲二成；若扣除蔬果及能源，核心CPI漲一．八三％，與上月持平。他指出，食物類、房租、醫療費用、娛樂服務費等漲幅仍高，影響CPI漲幅逾七成；目前商品類價格平穩，服務類仍須關注，預測第四季CPI將回落到二％以下。

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根據調查，CPI七大類指數中，以食物類年漲四．一六％最多，主因水果受多雨及低基數影響上漲二十二．六％、為近兩年最大漲幅，加上食用油、蔬菜、調理食品、外食各漲六．二三％、四．五五％、二．八七％及二．七八％；不過，蛋類因雞蛋供過於求而下跌十五．五二％，抵銷部分漲幅。

房租飆28年新高 醫療費用漲幅創18年最高

另，醫藥保健類年漲三．七八％次之，因部分醫療院所調漲掛號費及「健保部分負擔調整方案」，醫療費用漲六．二四％、漲幅創十八年新高。此外，居住類漲二．二七％，主因電費漲五．二一％，房租漲二．五九％、漲幅創二十八年新高，住宅維修費也漲二．五％。

至於十七項重要民生物資，六月平均年跌○．一四％、為近四年次大跌幅，主因雞蛋下跌十八．一七％，衛生紙、面紙及紙巾跌二．四五％，鮮奶跌一．九九％，麵粉、調製麵粉也跌○．三三％；但醬油漲五．四三％、米價漲四．六八％較多。

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