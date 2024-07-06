台北天空塔易主？中信銀沒遞意向書 聯貸銀一頭霧水

台北天空塔坐落北市信義區松智路、松壽路口，樓高288公尺，落成後將成為台灣第二高樓，僅次於台北101大樓。（仲量聯行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕爆發股權爭議的「台北天空塔」，聯貸銀行團或原地主中信銀行都坦言對該案「一頭霧水」，強調現階段最該解決的是大股東間的股權結構、甚至債務問題，在問題未釐清、且建物尚未完工前，不會有出面承購的議題。中信銀行直言，根本沒打算遞意向書，且不僅中信銀行有優先承購權，持股十％的大陸工程也有同樣權利。

持股10％ 大陸工程也有優先承購權

碩河開發主導的「台北天空塔The Sky Taipei」投資案，目前聯貸金額已達二百億元，二○二○年重組後，聯貸銀行團僅有六家，除了兆豐銀行擔任管理銀行，其他包括元大、新光、京城、遠東及永豐銀行。

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聯貸銀行團：已暫停資金動撥

聯貸銀行指出，「台北天空塔」整體規劃均為商辦，在興建階段不會有現金流入帳，銀行團規劃還款模式是比照企業放款，興建期間僅付利息、不還本金。但爆發股權爭議後，已暫停資金動撥，要求先釐清中資疑慮，才會恢復撥款。

參貸銀行坦言，若沒爆出股權爭議，「台北天空塔」都有依進度興建、付息，尚未動撥額度已不多，因「都已快完工了」，就算開發商撒手不管，銀行團也有把握找到接手者完工、進而處分，絕非外傳可能「爛尾樓」。

根據聯貸銀行團了解，主要是上層股東爭奪主導權，甚至私下有債權債務糾紛，因其股權結構層層堆疊，銀行業者除非親自進行盡職調查，根本難以摸透股權全貌；在此狀況之下，就算要辦理股權標售，市場也會質疑標售者是否有此「權利」？是否獲得其他股東授權？其複雜度與一般標售的「高價者得」概念完全不同。

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