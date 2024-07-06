搭上台股列車 外資在台資產衝新高

台股站上23000點史上新高，台股市值也一舉突破70兆元，帶動外資在台資產大增862億美元。（中央社）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股六月在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台、全球AI（人工智慧）大咖助陣台北國際電腦展下，相關AI概念股大漲，推升台股站上二萬三千點史上新高，台股市值也一舉突破七十兆元，帶動外資在台資產大增八六二億美元；中央銀行昨公布，截至六月底，外資持有股票、債券按當日市價計算與新台幣存款餘額共計達八三七一億美元，約當外匯存底一四六％，創下歷史新高紀錄。

台股市值破70兆元 水漲船高

央行外匯局局長蔡烱民指出，上一次外資在台資產市值超過七五○○億美元是二○二一年十二月，當時外資在台資產約當外匯存底一三八％，二○二二年後因烏俄戰爭爆發、又有聯準會（Fed）強勢升息，外資占比數度下滑至外匯存底一○○％以下，近期又回到一○○％之上，主要與外資買超、台股市值成長有關。

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持台積電等大型股 大大進補

根據統計，六月台股在黃仁勳抵台旋風下，相關概念股包括台積電、聯發科及廣達等紛紛大漲，六月底大盤指數站上二萬三千點，當月共上漲一八五八點，創下史上第二大漲點，台股市值也一舉突破七十兆元，衝上七十三兆四○○五億元。由於外資持有台積電逾七成、鴻海逾四成，對聯發科、廣達等也多有布局，自然隨著台股市值擴大而受惠。

今年到七月四日止，台股累積漲幅達三十一．一八％，不僅亞股跑第一，若扣除阿根廷、委內瑞拉及土耳其等非國際主要股市，台股漲幅是全球第二，僅次於美國費城半導體。

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