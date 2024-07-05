國安考量 德禁中企收購燃氣渦輪機業務

德國政府三日以國家安全為由，阻擋福斯集團子公司「曼恩能源方案」把燃氣渦輪機業務出售給中企GHGT。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國政府三日以國家安全為由，阻擋福斯集團子公司「曼恩能源方案」（MAN Energy Solutions）把燃氣渦輪機業務出售給中國國有企業中國船舶集團（CSSC）旗下的「中船重工龍江廣瀚燃氣渦輪機」（GHGT），這是德國政府為了保護敏感技術不被中國濫用所採取的最新行動。

憂敏感技術流入中國軍方

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示，根據德國「外國貿易和支付法案」，若認定會對國家安全和公共秩序構成威脅，政府能阻止企業把業務出售給歐盟以外的買家；這筆交易原先是在二○二三年六月宣布，當時兩家公司均未公布交易價格。

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哈柏克說：「我們希望保護可能對公共安全和秩序造成危害的技術，使其免受資訊洩露或受到與我們關係並不總是友好國家的影響。」德國政府還訂了法規，允許政府審查或阻擋外國企業購買「關鍵技術」和「關鍵基礎設施」公司低至十％的股權。

買主中企GHGT 與解放軍密切

知情人士透露，「中船重工龍江廣瀚燃氣渦輪機」與中國軍方關係密切，除了開發中小型渦輪機，還為中國海軍驅逐艦製造引擎，這是德國政府阻擋這筆交易的主因。「曼恩能源方案」不認同其渦輪技術可能被中國轉作軍事用途的看法，但尊重德國政府的決定。

哈柏克近日訪問中國時曾表示，德國和歐洲對於向中國出口的產品可能被轉作軍事用途日益感到擔憂；中國是德國最重要的貿易夥伴，但德國政府近來呼籲企業減少對中國的依賴，並敦促建立公平的競爭環境，歐盟也試圖降低與中國經貿關係的風險。

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