反制中國低價倒貨 全球對中反傾銷調查激增1.6倍

中國工業產能過剩，低價向多國傾銷引發全球反制。歐盟近日也宣布對中國進口電動車發起反補貼調查。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國工業產能過剩，低價向多國傾銷引發反制。香港「南華早報」報導，今年上半年各國對中國發起的反傾銷調查高達六十四件，較去年同期大增一六六％，中國還面臨十三件反補貼調查，是去年同期的近三倍。

上半年共64件 印度16件最高 美國巴西各7件

報導指出，中國與全球多國的貿易摩擦升高，根據中國商務部旗下中國貿易救濟信息網統計，今年上半年中國面臨貿易夥伴發起六十四件反傾銷調查，年增一六六％；其中，印度對中國發起的反傾銷調查數量最多，高達十六件、占總數的四分之一，美國與巴西則各發起七件。

請繼續往下閱讀...

這些反傾銷調查所針對的產品中，約四十％是化學原料，其他產品包括玻璃酒瓶等非金屬類產品，以及與鋼鐵相關產品。

今年上半年中國還面臨十三件反補貼調查，為去年同期的近三倍；超過一半是由美國所發起，調查產品主要是原料和化學產品。

與此同時，今年上半年中國也發起七件反傾銷調查，去年同期則是零件，包括對歐洲的葡萄酒、豬肉展開反傾銷調查，以及對產自美國、日本和台灣的共聚甲醛發起反傾銷調查。

目前各國對中國低價傾銷的反制行動仍在持續進行。六月底印尼貿易部長哈珊宣布，將對中國進口的鞋類、服飾和陶瓷製品課徵一○○％至二○○％關稅，以保護國內產業；土耳其一日宣布將對中國鍍錫鋼捲和不銹鋼冷軋鋼捲發起反傾銷調查；同日，美國也宣布對中國香草醛啟動反傾銷和反補貼調查。

新加坡管理大學經濟學助理教授梅園表示，由於歐盟決定對中國進口電動車發起反補貼調查，長期而言，中國可能面臨越來越多的貿易摩擦。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法