護國神山破千「眾望所歸」 投顧：下半年台股上看24000點

富邦投顧董事長蕭乾祥。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台積電股價昨衝破千元大關，富邦投顧董事長蕭乾祥認為這在市場預期中，可說是「眾望所歸」，台積電七月中將舉行法說會，他預期營收和獲利的成長率可能接近十％。

看好台積本月法說會釋利多

蕭乾祥表示，台積電首次攻克千元，具有歷史意義，也反映其基本面良好，因為跟ADR（美國存託憑證）還是有差距，所以台積電股價站上千元，可以說是在市場預料之中。

請繼續往下閱讀...

他分析，未來主要產業像是AI（人工智慧）與半導體，先進製程的部分都在台積電，未來的兩、三年內，台積電的競爭對手要趕上來的機率非常小。

投資人在台積電法說會前，是否適合再加碼買進？蕭乾祥建議，應從股神巴菲特角度來看，即投資股市主要是看基本面、掌握基本面，若長期趨勢不變，隨時都可以去注意。

他對台股後市展望也正向看待，以股價淨值比二．六倍來計算，預期下半年指數高點會落在二萬三千八百到二萬四千點，回檔和休息幅度預估是二萬點左右。

他說，台積電、鴻海、廣達、聯發科、國泰金、富邦金、中信金、華城這八檔個股，對台股大盤指數漲跌影響占了七十八％，「台股表現好壞就看這八支股票」。

蕭乾祥也提醒投資人，雖然基本面可支撐走勢或盤面變化，但台股今年已漲了超過三成，漲幅不小，與中長期均線的乖離率也夠大，投資人在樂觀之餘還是要注意風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法