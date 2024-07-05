台積電先進製程擴產》台灣大步走 美國廠緩步前行

台積電先進製程以台灣為主，人工智慧帶動高運算力的先進製程需求強勁，預期下半年三奈米製程產能將大量開出，引領營運邁向高峰；二奈米先進製程正緊鑼密鼓南北建置產能中，規劃2025年開始量產。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕「護國神山」台積電先進製程以台灣為主，人工智慧（AI）帶動高運算力的先進製程需求強勁，預期下半年三奈米製程產能將大量開出，引領營運邁向高峰；二奈米先進製程正緊鑼密鼓南北建置產能中，規劃二○二五年開始量產。台積電先進製程結合先進封裝在台灣積極擴產，持續邁開大步前進。

3奈米下半年月產能10萬片

台積電從七奈米先進製程起，甩開英特爾、三星等競爭對手，領先全球業界，五、三奈米更是一路領先；隨著AI需求發展快速，台積電除了三星之外，囊括輝達、超微、英特爾、蘋果等國際大廠的AI相關訂單，帶動五奈米、三奈米先進製程產能需求旺，先進封裝CoWoS也供不應求而持續擴產。

請繼續往下閱讀...

2奈米建置產能中 明年量產

台積電三、五奈米與七奈米先進製程，今年第一季共計占營收比重達六十五％。供應鏈指出，台積電下半年三奈米產能將大量產出，估計月產能將達十萬片，加上五奈米月產能十五萬片，三、五奈米大爆滿將帶動台積電持續邁向營運高峰。

台積電二奈米正緊鑼密鼓南北建置產能中，新竹廠區裝機進入尾聲，預計下半年可展開試產，高雄廠建廠中。台積電表示，二奈米製程首度轉換到奈米片（Nanosheet）架構，研發進展非常順利，目標預計二○二五年量產。半導體業界建議，台積電高雄廠今年底興建落成，可邀請輝達創辦人暨執行長黃仁勳來台剪綵，順便逛南台灣夜市或吃美食。

相較台灣建廠與擴產高效率，台積電美國廠第一座廠逐漸克服困難、緩步前行，正展開試產，預計二○二五年上半年以四奈米製程切入量產；第二座廠二奈米製程技術，預計二○二八年開始量產；第三座廠採二奈米或更先進的製程技術，規劃落在二○三○年之前。供應鏈普遍認為，台積電美國廠生產的挑戰性仍高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法