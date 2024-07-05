焦點評論》台積電登千金 打臉疑台論

見證歷史！「護國神山」台積電股價昨首破千元、終場以1005元作收，登上「千金俱樂部」。（路透檔案照）

記者高嘉和／特稿

國民黨前立委蔡正元可說是昨日網路上各大討論區被打臉最腫的人，因為台積電真的上千元了；其實也不只他，從有線電視頻道到網路影音節目，到處可聽到、看到各類吹捧中國黑科技，甚至誇張到有如中國抗日神劇般，扔石頭就打下日本軍機等奇葩論點。民主台灣當然可表達不同立場，心向祖國者大可吹捧中國，但不必一再踐踏生養您的台灣。

台積電何時可上千元？蔡正元曾在多個網路節目上斬釘截鐵說：「此生毫無懸念，沒有希望。」當然，他有其邏輯與推論基礎，無非是「中國大陸正在拚命建廠，未來供給量大增，將導致台積電利潤縮小」、「中國大陸可能在未來幾年內突破這些技術限制，這將影響台積電的競爭優勢」等。但結果呢？AI（人工智慧）與高速運算需求，塞爆台積電產能，晶圓代工市占率不減反增；「此生毫無懸念」，會不會太武斷了點。

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二○二○年，因華為禁令，台積電斷供第二大客戶華為海思，一堆「政論」名嘴成日嚷嚷「台積電是下一個東芝」、「華為將超車台積電」、「台積電是美積電，將掏空台灣」；逼著台積電前董事長劉德音霸氣在股東會上強調「華為不可能追上台積電！」前總裁、現董事長魏哲家更直接回嗆「掏空台灣，門都沒有！」只是，台粉紅的社群同溫層還是寧信鬼神、不信專家。

兩年前，市場熱炒所謂第三類半導體，其實就是以碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）為主的化合物半導體，當被中國冠上「第三代」，就成為可「彎道超車」目前全球半導體主流的矽（Si），「大外宣」意味濃厚，又有台灣政論名嘴原封不動搬上節目而誇誇其談。結果呢？因中國產能大幅擴張，彎道超車不成後，碳化矽基板價格先崩跌。

無人懷疑，中國意欲主導全球政經版圖的企圖與野心，但親中立場不一定得糟蹋台灣，或許台積電破千元後，疑台論者也該消停一下了吧！

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