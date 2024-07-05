台積電攻上千元》台積電市值突破26兆 超越香港中企H股總和

台積電一家贏過H股325家（資料來源︰台灣證交所、港交所製表整理︰財經新聞群組 圖︰中央社）

〔記者洪友芳、高嘉和／綜合報導〕見證歷史！「護國神山」台積電股價昨首破千元、終場以一○○五元作收，登上「千金俱樂部」，市值衝破新台幣二十六兆元，也帶動台股加權指數大漲三五○．一點，收在二三五二二．五三點，再創歷史新高；港股昨小漲四十九．七一點，掙扎於一萬八千點關卡，上證指數下跌二十四．八一點，持續疲軟不振。一家台積電市值就超過三二五家港股Ｈ股（香港上市的中企股票）加總。

台積電股價昨衝破千元大關，富邦投顧董事長蕭乾祥認為這在市場預期中，可說是「眾望所歸」。（中央社）

激勵台股大漲350點、收23522點續創高

美股主要指數週三續漲，那斯達克指數、標準普爾五○○指數並創歷史新高，AI（人工智慧）晶片霸主輝達上漲四．五七％，台積電ADR（美國存託憑證）上漲三．八六％，外資已預告台積電大有機會破千元。

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人工智慧浪潮驅動AI晶片供不應求，台積電挾先進製程領先，幾乎通吃AI晶片訂單，營運前景看好，股價如外資預期，昨首度突破一千元大關，終場上漲二十六元，以一○○五元作收，市值也攀升至二十六．○六兆元，三大法人同步買超，外資更大買一．一九萬張，是連二買。

台股市值奔上74.9兆 6年翻2.5倍

台積電領軍上攻，台股市值奔上新台幣七十四．九兆元，是二○一八年美中貿易戰開打時二十九．三兆的二．五倍；遠勝同期間中國上證Ａ股從人民幣二十六．八兆漲到四十一．五兆，港股主板僅從港幣二十九．七兆漲至三十二．四兆。

港股H股325家市值僅24.4兆

中國晶片第一股中芯 市值不到台積三十分之一

而台積電市值突破新台幣二十六兆元，也超越港股掛牌的三二五家Ｈ股市值總和、約新台幣二十四．四兆元，Ｈ股市值第一的中國國企建設銀行市值僅台積電的五分之一；港股掛牌被視為中國晶片第一股的中芯，市值僅港幣二○二三億元、折合新台幣約八千億元，不到台積電的三十分之一。

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