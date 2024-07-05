6月營收速報》聯電月減10% Q2營收符合預期

聯電6月營收為175.48億元，創近4個月新低。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）公布6月營收175.48億元，月減10.05%、年減7.91%，創近4個月來新低。第二季營收567.99億元，季增3.96%、年增0.89%，連續三季上揚並創同期次高，上半年累計營收1114.31億元，僅年增0.84%，但為同期次高。

聯電預估下半年會比上半年好；第二季先前預估晶圓出貨將較第一季增加低個位數（1-3%）百分比，美元平均銷售價格維持穩定，毛利率約30%，產能利用率為64-66%，昨顯示營收結果符合公司預期。

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穩懋創今年單月新高 Q3進入旺季

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵廠穩懋（3105）昨公告6月營收16.66億元、月增0.77％、年增10.61％，為今年來單月新高；法人認為，穩懋第三季為旺季，表現應可優於第二季。

穩懋第二季營收49.61億元、季增11.68%，上半年營收94億元、年增38.22%；穩懋5月底股東會時即表示，手機PA（功率放大器）能見度約4-6週，下半年實際需求要等7月才比較明朗，不過可以確定的是PA谷底已過，今年無論是5G、WiFi-7等各業務應都會持續成長。

日前美系外資將穩懋投資評等升至「建議加碼」，目標價上調至200元，觀察法人動向，外資6月已進場買超11388張，因穩懋股價上揚，7月以來外資賣超逾6000張，恐有獲利了結賣壓。

樺漢創單月次高 訂單能見度5年

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦樺漢（6414）6月營收126.69億元，月增0.3%、年增24.9%，為單月歷史次高、同期新高；第2季營收366.8億元，季增12.1%、年增26.6%，創歷年同期新高；上半年累計營收為693.97億元、年增20.79%，同寫歷史新猷。

樺漢表示，集團的AI技術應用在自有平台「ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）」的軟硬雲整合產品線，現持續在全球各地市場開花結果，在手訂單能見度長達5年，可望長期挹注業績表現。

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