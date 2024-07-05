台積電成千金股 每跳一檔影響指數放大5倍

台積電躋身千元俱樂部強勢表態下，台股大漲350.1點，收在23522.53點，再創歷史新高。（中央社）

〔記者卓怡君、陳永吉／綜合報導〕台股權王台積電（2330）昨日股價強勢演出，在眾所期待下跳空開高躋身千元俱樂部，台積電終場收漲2.66%，收盤價1005元，創下掛牌新高。根據最新統計，台積電昨日市值達26兆元，佔台股權重為34.76％，台積電漲跌1元影響加權點數約8.2點，在台積電股價站上千元後，每檔價格跳動變為5元，也就是台積電股價一次跳動影響加權指數從8.2點擴大為41點，將是股價千元以下的5倍之多。

外傳台積電即將調漲代工價格，搭配美國科技股再飆，台積電ADR率先創新高，激勵台積電昨日股價開盤即以1000元開出，展現護國神山的驚人威力。

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每檔跳動5元 1檔影響約41點

以台股來說，台積電上了1000元之後，每檔價格變化為5元，每上下跳一檔就影響加權指數約41點，也讓台積電對加權指數的影響更為巨大。

台積電昨股價一開盤就衝上1000元大關，成為千金股，若買一張要價100萬元，對小資族成沈重壓力，因此買盤湧向盤中零股交易，昨天上午開盤一小時，台積電零股成交量已達163萬股，將近前天89萬股的一倍。

零股成交32億 小資族獲利入袋

根據證交所盤後統計，昨日台積電盤中零股總成交328萬股，總成交金額32.85億元，皆為昨日零股交易最熱絡的個股。不過台積電曾於2022年3月創下單日零股成交1056萬股、成交金額61.13億元的個股紀錄。

雖然昨日台積電盤中零股熱絡，但明顯發現零股上檔五檔賣壓相對高，賣盤五檔合計股數約是買盤的一倍之多，顯見不少小資族在台積電股價破千元後，想獲利入袋。

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