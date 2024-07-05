打炒房威力減？ 北北桃新建案續漲近5%

「平均地權條例」修正案上路剛滿一週年，北北桃的新建案每坪均價仍持續上漲近5％。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕「平均地權條例」修正案上路剛好滿一週年，新案市調機構彙整北北桃的新建案每坪均價，發現新案房價持續上漲，在修正案上路滿一年後，三都新案較修正案上路前一年房價上漲近五％。

住展雜誌調查，二○二二年七月至二○二三年六月，台北市新案每坪均價約一二○萬元、新北市約五十九．八萬元、桃園市約三十六．二萬元；修正案在去年七月一日上路後，如今剛好滿週年，台北市新案每坪上漲至一二五．八萬元、新北市約六十二．六萬元、桃園市約三十七．九萬元；住展雜誌發言人陳炳辰表示，雖然三都新案平均單價漲幅沒有想像中來得高，但也顯示房價並未受到明顯影響。

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他分析，該條例修正上路後，預售建商改以低首付、小坪數等低總價建案因應，加上去年八月新青安房貸進場，帶動成屋市場買氣，今年更有股市激勵，在股房連動下，民眾看漲房價比例持續攀高，建商當然沒有修正開價的理由。

北北桃三都均有部分行政區新案直接挑戰區域新高，例如新北市永和、新店新案，每坪挑戰九字頭；三重、蘆洲、林口與新莊則有新案挑戰八字頭；桃園市中壢與龜山也出現新案站上七字頭。在陸續有行政區新案挑戰區域新高下，陳炳辰認為，該條例期望的打炒房效果並未發酵。

他直言，即便過往各部會接連出招打炒房，但卻完全打不退買氣與房價，近來有建商預告下半年要在北市南港、文山，新北市板橋、三重、永和、新店，以及桃園中壢推出超高價新案，短期內房價要回頭很難。

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