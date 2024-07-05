國內碳權交易系統 碳交所拚10月上線

碳交所與CFA Institute簽署合作備忘錄，共同推動永續金融市場發展。圖右二為碳交所總經理田建中。（記者歐宇祥攝）

提供買賣雙向平台 不會上架先期專案

〔記者歐宇祥／台北報導〕環境部終於在本月初公布國內碳權交易辦法，預計八月中旬實行、九月啟動第一筆交易。碳交所總經理田建中昨表示，國內碳權交易可說是「原子彈」等級、對減碳的助力更大，碳交所的系統架構已完備，正與主管機關協調中，最快十月初可上線，也持續接洽有意賣出減量額度的企業。

我國去年底啟動國外碳權交易，隨著國際永續趨勢加溫、國內推進碳費等強制性規範，產業需求越見急迫，近日環境部終於公告國內碳權交易相關規定，並指定碳交所為唯一政府委託的交易平台。

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田建中表示，十月有望正式推出國內碳權交易平台，不過與台灣企業只能購買的國外平台相比，國內碳權交易是買賣雙向平台，可說是「原子彈」程度影響，對企業減碳推力更強。

綠領產業人士分析，國內碳權的用途較廣泛，可抵免碳費、環評抵換，若未來台灣推出碳邊境調整機制（CBAM），進口商也會需要購買國內碳權，對我國、國內碳權賣方將是利多；但因環境部對碳權核發的標準過於苛刻、態度始終未見鬆動，未來將不可避免走向供不應求的態勢，是潛在隱憂。

根據環境部辦法，國內碳權有定價交易、協議交易及拍賣三種方式，各方學者都指品質有疑慮的「先期專案」碳權僅能使用協議交易（意即場外交易）、不得在碳交所上架；田建中也說，碳交所平台不會上架先期專案，僅協助買賣雙方的交割事宜。

與CFA協會簽合作備忘錄

碳交所昨與特許金融分析師機構CFA協會簽訂合作備忘錄（MOU），引進國際標準，協助國內金融業培育綠色金融人才。田建中認為，國際趨勢是需證照才能從事相關事業，而我國金融業有許多ESG商品與投資，銀行、證券等公司也都需要擁有國際證照的人才。

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