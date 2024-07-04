誠品吳旻潔：觀光客回流 六都打造獨立大店

誠品生活董事長吳旻潔表示，希望未來六都，都能有自己的獨立大店。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕「誠品生活希望未來六都，都能有自己的獨立大店！」誠品生活（2926）董事長吳旻潔表示。昨日誠品生活宣布與全球PCB龍頭臻鼎科技（4958）攜手於桃園青埔高鐵站，打造約5000坪桃園青埔獨棟大店，她表示，目前高雄獨立大店正尋覓中，對於下半年營運展望表示樂觀，預期將優於上半年。

針對此次在桃園與臻鼎企業總部一起打造誠品生活桃園青埔獨棟大店，吳旻潔坦言，其實在六都都有打造獨立大店的計畫，台北、台中、台南、桃園獨立大店位址都已確定，台南碳佐麻里預計明年開幕，桃園青埔預計2028年底開幕，高雄獨棟大店的位置正積極尋覓中，新竹的部分也考慮在竹北尋找適合地點。

請繼續往下閱讀...

攜手臻鼎 桃園青埔店約5000坪

吳旻潔指出，此次能與臻鼎合作設立桃園青埔獨棟大店實則機緣巧合，臻鼎董座抱著回饋的態度，給予誠品相當大的發揮空間和優惠條件，租約更長達20年，因此一定會規劃有別於任何一家大家看過的誠品書店，不但有書店、有餐飲、更結合親子育樂、主題展覽、創意設計等，戶外也有大型廣場，連結人與自然。

針對下半年營運，她指出，誠品新店（裕隆城）開幕後表現穩定，平日每日來客數約1.5萬人，但暑假一開始平日每日來客數就從2萬人起跳，假日更超過4萬人，由於誠品新店表現優異，再加上今年上半年受地震影響，觀光客人數降低，但目前感受到觀光客已持續回流、增加，預料下半年營運將優於上半年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法