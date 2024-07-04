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新壽拚年底RBC達標 三商壽拖到明年

2024/07/04 05:30

新光人壽提報給金管會的財業務改善計畫，包括現金增資一二五億元與二十五億元發債規劃，今年八月底可以完成，年底RBC可望回到二○○％的法定標準。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導］針對兩家資本適足率（RBC）不足的壽險公司，金管會保險局長施瓊華昨赴立法院備詢時證實，在新光人壽部分，根據其提報給金管會的財業務改善計畫，包括現金增資一二五億元與二十五億元發債規劃，今年八月底可以完成，年底RBC可望回到二○○％的法定標準，因此已核定同意其改善計畫。

至於另一家三商人壽，施瓊華坦言，由於其財務改善計畫中，對於RBC可達到法定標準時間並不明確、恐要拖到明年，保險局尚未核准，並要求其盡速補強改善計畫。

從去年以來，新光金控旗下子公司新壽，因資本適足率不足及財務增資問題，不但造成兩派大股東意見不合，更直接影響到後續「新新併」的進展。

施瓊華昨在立院答詢時表示，新壽提交的財務改善計畫，預計八月底就可完成增資及發債，評估新壽RBC可回到法定標準（二○○％），已核定其改善計畫。

有助新光金與台新金合併

金管會過去多次強調，新光金控的首要任務是改善子公司新壽的財務體質；法人表示，新壽的財務改善計畫獲得金管會認可後，將有助未來「新新併」（新光金與台新金）進展。

若從獲利面來看，新壽今年前五月累積稅後盈餘為六十．四七億元，一掃去年同期大虧逾一三○億元陰霾。但在三商人壽方面，施瓊華表示，其計畫是發債、還有發特別股，要找策略投資人，這部分時程較不具體，時間會拉長到明年，「我們覺得時間太長，要求盡量往前」，要求其再補件，金管會希望今年底前會有一個進展。

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