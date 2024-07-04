國際氣候組織︰RE100不用核電 與電網穩定不互斥

國際氣候組織能源總監山姆齊民斯表示，政府若決定用核能或其他能源，來確保電力多元、電網穩定，兩者之間「沒有互相排斥」。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國際氣候組織能源總監山姆齊民斯（Sam Kimmins）昨表示，RE100對核能定位清楚，就是不使用核能、需百分之百使用再生能源；但為了平衡國家電網，政府若決定用核能或其他能源，來確保電力多元、電網穩定，兩者之間「沒有互相排斥」。

齊民斯受邀出席「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」演講指出，台灣有九十八％能源要進口，要付出很大的經濟成本，且有國安問題要考量；目前台灣共有三十三家企業加入RE100，並持續採購綠電。

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他提到，離岸風電成本正在大幅下降，以英國為例，過去八年成本降低八十％；台灣正準備面臨轉折點，目前建置量已到二．五GW，明後年就會達三到四GW，達此里程碑後，成本就有機會大幅降低。

他說，RE100經常被問到是否考慮核能，現階段「答案是否定的」，目標始終是百分之百用再生能源；但他補充，政府若決定用核能或其他能源，來確保電網穩定，讓電力供應多樣化，「兩者並不互相排斥」。

齊民斯表示，氣候組織對核能的看法非常明確，在有選擇的情況下，可讓煤、天然氣等化石燃料先除役，而非核電廠；他強調，應可保留無碳選項。

他也說，新核能本身就是更複雜的議題，這由政府決定，不會做任何猜測；他要強調的是，興建新的核電廠成本昂貴，需要十五到二十年，面對二○五○年淨零到來，他呼籲「要盡快決定」。

RE100是國際再生能源倡議，是由國際氣候組織（Climate Group）、碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）共同發起。

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