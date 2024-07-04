加擬對中電動車加徵關稅 禁投資設廠

加拿大政府已公布阻止中國製電動車進入該國市場的方案，包括對進口電動車課徵關稅和阻止中國在加拿大投資設立新工廠。（法新社）

鎖定成品車 不含電池零組件

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，加拿大總理杜魯道政府已公布阻止中國製電動車進入該國市場方案，包括對進口電動車課徵關稅和阻止中國在加拿大投資設立新工廠；但根據二日發布的文件，加國政府似乎只考慮對成品車課徵關稅，不包括電池或電池零組件。

發布該文件是加拿大政府在對中國製電動車課徵關稅前必須進行的公眾諮詢程序；加拿大財長方慧蘭上週宣布，公眾諮詢將持續到八月一日，期間將尋求工會與汽車產業團體等利益相關者的意見。

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文件指出：「由於中國透過廣泛的非市場政策和做法提供不公平的支持，中國電動車近來向加拿大與全球市場大舉出口，加拿大電動車產業面臨遭重創的風險」；中國的非市場政策包括「對必要零件供應鏈的普遍補貼，有問題的勞工和環境標準，以及人為壓低生產成本的其他措施，這導致中國電動車的產能嚴重過剩」。

文件並未提及可能的關稅稅率，而是就不同車輛等級該課徵多少關稅、以及將如何影響民眾購買能力尋求公眾意見；同時也針對加國是否應取消中國製電動車享受聯邦消費者獎勵措施的資格徵詢意見。

文件另提及，中國車企可能為規避關稅而尋求在加國設廠生產電動車，因此也要求就「是否須採取額外行動，例如與加拿大電動車供應鏈中有關中國的交易和投資進行進一步的政策指導、監控或限制」等提供回饋意見。

針對中國製電動車大舉進口，加拿大希望跟進盟友的做法。美國今年五月公布計畫，將把中國製電動車關稅由二十五％調高至一○二．五％，八月一日起生效；歐盟也把中國製電動車的關稅最高調至四十八％。

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