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中廉價電商氾濫 歐盟擬取消免稅門檻

2024/07/04 05:30

歐盟執委會正在擬訂計畫，對購自Temu等中國電商平台的廉價商品課徵關稅。（法新社）

購自Temu、希音和全球速賣通等商品 低於5270元面臨課徵關稅

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，知情人士透露，歐盟執委會正在擬訂計畫，對購自Temu（拼多多海外版）、希音（Shien）和全球速賣通（AliExpress）等中國電商平台的廉價商品課徵關稅。英國超市森寶利（Sainsbury’s）執行長羅伯茲（Simon Roberts）說，這些有利於希音等外國電商平台的關稅漏洞早應被堵住。

歐盟執委會本月稍後將建議取消現行一五○歐元（約五二七○台幣）的免稅門檻；根據歐盟現行法規，從非歐盟國家電商平台購買的包裹，若價值低於一五○歐元，就無須繳納關稅。

去年歐盟輸入免稅商品 高達23億件

歐盟執委會數據顯示，去年歐盟輸入了二十三億件價值低於一五○歐元的商品，這些巨量包裹正在考驗各國海關的極限；做為海關改革計畫的一環，歐盟一直在討論取消上述免稅門檻，去年已提出建議，現在可能尋求加速實施，以因應廉價進口商品的激增。

另一個問題是有關危險物品。去年歐盟會員國通報的危險商品數量年增逾五成，超過三四○○件，其中化妝品、玩具、電器和服裝是出現最多安全問題的商品。歐盟玩具業者指控中國零售商向歐洲輸出危險玩具；歐洲玩具工業協會今年二月表示，其從Temu購買了十九種玩具，沒有一個符合歐盟安全標準。

不過，歐盟一位官員警告，取消免稅門檻要獲得歐盟會員國的同意可能遭遇困難，因為將增加本已不堪重負的海關工作量。

英國稅務則規定，個人從海外電商平台訂購價值低於一三五英鎊（約五六○○台幣）的商品，無須繳納關稅。羅伯茲指出：「所有零售商都應在公平的基礎上營運。我希望一些企業以不正確方式繳稅的漏洞能被堵住，讓人人都有個公平的競爭環境。」

英國零售商Ryman與Robert Dyas董事長帕菲提斯（Theo Paphitis）及Next執行長沃夫森（Simon Wolfson）等也呼籲英國政府應要檢查這個漏洞。

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