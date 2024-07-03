法開第一槍 輝達陷反壟斷調查

媒體報導，法國反壟斷機關正進行調查，將控告輝達涉嫌違反競爭行為，此舉將使法國成為第一個對輝達採取法律行動的國家。（法新社檔案照）

若調查成立 恐面臨全年營收10％罰款

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，知情人士透露，人工智慧（AI）巨頭輝達（NVIDIA）恐因涉嫌反競爭行為，遭法國反壟斷機關提出控告，此舉將使其成為第一個對輝達採取法律行動的執法單位。

法去年突襲搜查顯卡產業 目標就是鎖定輝達

報導指出，消息來源說，法國去年九月對顯卡產業展開拂曉突襲，目標就是鎖定輝達，這是對雲端運算展開更廣泛調查的結果，在該突襲搜查後，法國將提出所謂反對或控告聲明。

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在生成式AI應用程式ChatGPT推出後，輝達晶片的需求激增，並引發大西洋兩岸的監管審查；輝達是AI與電腦圖形晶片的全球最大製造商。輝達去年在一份監管文件中說，歐盟、中國與法國監管機關已要求其提供顯卡相關資料。

法國監管機關上週五公布一份有關生成式AI競爭的報告，內文提到晶片供應商濫用的風險，同時對該產業嚴重依賴輝達的晶片程式編寫軟體CUDA表達疑慮；該軟體是唯一能與圖形處理器（GPU）一○○％相容的系統，而GPU對加速運算至關重要。該報告也對輝達近期投資CoreWeave等聚焦AI的雲端服務供應商感到不安。

報導說，觸犯法國反壟斷法的企業恐面臨其全年營收十％的罰款，不過他們也可做出讓步，以免除遭重罰。

知情者指出，由於法國當局正調查輝達，歐盟執委會目前不太可能擴大初步審查；而在美國，司法部正主導對輝達的調查案，該單位與聯邦貿易委員會分擔對大型科技公司的審查業務。

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