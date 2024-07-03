台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級

台新經典玫瑰卡、太陽卡再創美好新生！最高享三．八％回饋無上限；左起台新銀行資深副總經理黃天麟、副董事長尚瑞強、個金執行長包國儀。 （台新銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台新銀行昨宣布推出經典玫瑰卡、太陽卡指定卡別新權益，祭出全新「天天刷、大筆刷」最高回饋三．八％無上限方案，串連新光三越、路易莎咖啡與全家等四十多家熱門通路台新Point多元兌點場景！

本次更推出時髦科技感設計的限量卡面搭配新權益，在Richart Life APP即可每日簡單切換「天天刷」與「大筆刷」方案；且不管切換成哪個方案，「日、韓、歐、美」四大海外消費，皆享有「海外刷」高回饋，讓卡友無論是日常採買、饗宴購物、海外遊樂，皆可獲得台新Point（信用卡）三．八％無上限的高回饋，申辦Richart帳戶達成任務，回饋再升級為五％！每季還提供「好感刷」熱門通路最高十％回饋，是市場上難得兼具簡單與個人化的用卡體驗。

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台新經營支付產業三十年，推出生活類權益與市場首創「自由選方案」，更能滿足卡友個人化支付需求。根據萬事達卡調查，發現Z世代（十八到二十五歲）和千禧世代（二十六到四十一歲）對金融產品的要求，更重視操作便利性與數位體驗的易懂度。為更貼近客戶需求，台新運用數據分析及優化數位平台，將經典品牌玫瑰卡、太陽卡權益翻新，用「累點簡單、兌點多元」核心設計新產品，也象徵台新銀行持續回饋忠誠客戶的承諾。

新權益兼顧高回饋、切換簡單、多元及個人化兌點等特色，彌補市面上產品不足之處。經分析行內近三十年的消費數據，歸納用卡行為至「日常高頻次與享樂高單價」兩大維度，依此整合消費前十一大產業、超過四十家熱門商戶，每日可切換一次「天天刷」或「大筆刷」方案，協助客戶免去燒腦的選擇與轉換計算。

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