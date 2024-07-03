有充分準備 卓揆：2030前不缺電

行政院長卓榮泰在答詢缺電議題時表示，在2030年以前有很充分的準備，未來還有新的電廠會加進來，至少能確保2030年之前不缺電。（記者田裕華攝）

經長︰有把握穩定供電國際大廠

〔記者林欣漢、陳政宇、楊媛婷／台北報導〕立法院院會昨繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰答詢缺電議題時表示，在二○三○年以前有很充分的準備，未來還有新的電廠會加進來，至少能確保二○三○年之前不缺電。

經濟部長郭智輝也說，到二○三○年為止，有把握提供穩定的電給來台投資的國際大廠；台灣現有的電力容量，到二○三○年2030年以前供電是足夠的。

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對國民黨立委鄭正鈐質疑，若不使用核電，能否穩定供電？二○二五年要達到二十％綠電的政策目標，是否完全不可能？

郭智輝答詢說，過去二、三年因疫情關係，綠電是有部分延遲，可能要延後一年、到二○二六年才有辦法達到二十％。

卓榮泰補充，二十％綠電中，光電占八．四％、風電占七．六％，其他是水力等，會努力在二○二六年達到目標，不會跳票。

至於因應外商投資的電力需求，郭智輝表示，經濟部都有納入考慮，目前電量加總起來，到二○三○年都還有餘量。台電近期因設備老舊或部分地區大量人口移居，負荷變大導致跳電現象，但近十年跳電次數已下降七成。

郭智輝說，他已經責成台電，一定要優先把這些跳電的地方整理好，工廠或數據中心是不允許跳電的，會加強保護這些設施；至於民生用電也會加強妥善率，但因為人力有限，現在要跨部會協商，可能要從國外引進移工。

能源政策納入核能？ 鄭麗君︰要有核廢解方

另，中研院昨邀行政院副院長鄭麗君座談，對有院士提及國家能源政策未提到核能，鄭麗君表示，過去社會討論核能主要都從擁核、反核出發，現在討論能源議題應有新框架，現實層面就是必須處理核廢料；若要納入核能，須考量核廢料存放的問題，不論擁核或反核，都要有核廢解方，才是面對能源議題負責任的態度。

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