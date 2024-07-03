藍委喊砍海外投資 壽險業冷處理

壽險業者表示，若國內有更多符合壽險業需求的公建案件、或公建證券化標的可供評估投資，將有助引導更多壽險業資金投資國內公建。。（中央社）

〔記者吳欣恬／台北報導〕對於國民黨立委續排審「保險法第一四六條之四條文修正草案」，將保險業海外投資上限自可運用資金的四十五％降至二十五％，壽險業者普遍認為實務上窒礙難行，只能暫以冷處理面對；相較之下，國發會與金管會上週開始蒐集業者對投資公建的看法和意見，業者則積極表達需求和建議。

壽險公會指出，針對此次修法，並未向各黨團進行強力遊說或溝通，若有個別立委向公會詢問，才會進行說明和回應。

請繼續往下閱讀...

某壽險業高層坦言，對修法的理由不是很能理解，目前壽險業有高達二十幾兆資金投資美國股債等商品，而現實情況是國內沒有那麼多合適的投資標的；立委突然將投資上限減近半，實務上窒礙難行，壽險業界對此修法只能冷處理對待。

公建證券化 有助引資

壽險業者表示，壽險業資金運用需要注意收益性、流動性及安全性，並考量壽險公司穩健營運等條件，綜合評估成本效益後，選擇具合理投資期間、報酬率及符合風險控管考量的投資標的；若國內有更多符合壽險業需求的公建案件、或公建證券化標的可供評估投資，將有助引導更多壽險業資金投資國內公建。

業者建議，國內公共建設投資案多為單一投資案，單一標的營運風險較高，若能透過公私部門混合融資機制，由公部門資金介入共同參與部分投資，透過信用增強、風險分攤與政府監督等方式，使公建案件風險與報酬關係符合壽險業需求，且使案件達到規模經濟效益，應有助於提高保險業投資意願。

至於立委所提限縮壽險資金投資海外、資金回流可讓台股上三萬點；業者直言，壽險資金都來自於保戶，不適合太大比重投入風險性資產，就算大砍海外投資上限，業者也不敢這樣做。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法