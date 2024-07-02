收益率9.99％ 勞動基金前5月大賺逾6000億

勞動部昨公告勞動基金操作績效，勞動基金今年前五月帳面收益達六○七三．八億元、收益率九．九九％。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金整體收益持續擴增，勞動部昨公告勞動基金操作績效，勞動基金今年前五月帳面收益達六○七三．八億元、收益率九．九九％；五月因金融市場回穩上揚，單月帳面大賺一五一三．三億元。

五月台股走揚 單月賺逾一千五百億

五月台股大幅走揚，雖然加權指數最後三個交易日大跌逾六○○點，但全月仍上漲逾七○○點，激勵五月勞動基金仍有近十％的漲勢。除了整體勞動基金截至二○二四年五月底帳面大賺六○七三．八億元、收益率達九．九九％，各基金收益率也有兩位數的表現，其中勞保基金收益率十．三九％、舊制勞退基金收益率十一．五六％；受託管理的國民年金保險基金收益率十．二九％、農民退休基金收益率十．二一％。

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至於攸關逾千萬勞工退休後分紅的「新制勞退基金」，截至五月底規模達四兆三二六五億元、收益率九．九七％；前五月大賺四一一九億元，以有效帳戶一二七二萬戶估算，勞工每人帳面可分紅逾三萬兩千元。

台股投資集中電子股 六月收益可觀

五月基金績效亮眼，六月台股上漲高達一八五八點，勞動基金六月會不會賺得比五月更多？勞動基金運用局分析資產配置指出，勞動基金近兩成投資於台股、廿三％在全球股市，另有四十五％債券投資及十二％另類資產，六月只有台股、美股上漲，其他如債市及另類資產均小幅度回檔；不過，台股投資中，市值的八成集中在電子股，預期六月的收益可望持續成長。

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