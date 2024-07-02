盤勢分析》資金轉進中小型股 OTC指數創新高

台股不再是一個人的武林，權王台積電昨股價上檔有壓，資金持續轉進中小型股，昨OTC指數再創新高。（示意圖，中央社資料照）

美國大型科技股陷入高檔震盪，新台幣走弱，台積電（2330）上檔壓力不輕，台股不再是一個人的武林，資金持續轉進中小型股，昨日OTC指數再創新高，台積電CoWoS相關供應鏈強勢噴出，生技族群連兩日走強，營建類股也大漲，加權指數一度上漲逾150點，但因台積電午盤過後下壓一度翻黑，終場小漲26.32點，收在23058.57點，成交量約4357億元。

三大法人昨日合計賣超台股約44億元，其中外資賣超65億元、投信買超16.8億元、自營商買超4.2億元，呈現土洋對作；外資台指期淨空單小減565口，累積外資期貨淨空單約2.59萬口。

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PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，大盤若持續上揚的月線沒有失守，台股適度整理後仍有機會再攻，下半年台股面對美國總統選舉變數及聯準會（Fed）動向，需密切關注其發展。

統一證券分析，本週指數可能在23000點關卡進行整理，台股中長期仍偏多，建議壓回可擇優布局。建議聚焦生技、航空及觀光、軍工、機器人概念股、奧運概念股、CPO矽光子、半導體先進製程、蘋果概念股、高殖利率個股等族群。（記者卓怡君）

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