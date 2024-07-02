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碳交所首發綠碳專案 友邦巴拉圭造林上架

2024/07/02 05:30

碳交所繼6月中推出緬甸紅樹林藍碳專案後，昨日再推出約一萬噸的友邦巴拉圭植樹造林專案，這也是碳交所首次上架綠碳專案。（碳交所提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕碳交所繼6月中推出緬甸紅樹林藍碳專案後，昨日再推出約一萬噸的友邦巴拉圭植樹造林專案，這也是碳交所首次上架綠碳專案，第二波共推出約2萬噸外國碳權商品；緬甸藍碳專案目前也陸續成交。

碳交所指出，巴拉圭土地大多用於畜牧與大豆種植，但當地森林經營與保育的法規、技術不盛行，所以碳權專案對該地環境保育極為重要，且巴拉圭為台灣友邦，引進當地碳權深具意義。本次上架的專案是在巴拉圭東部進行植樹造林，使用造林與重新造林的方法學，符合4項聯合國永續發展指標。

碳交所表示，5月時Google、Meta、微軟等國際科技大廠宣布成立共生聯盟，承諾要在2030年簽訂2000萬噸高品質的自然為本移除類碳權採購合約，初期著重造林和植被恢復計畫（ARR）等類型，並將共同建立品質標準，意即國際對碳權的需求、品質標準會越發明確，目前碳交所上架的第二波商品也都是ARR專案。

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