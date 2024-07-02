6月PMI連2月擴張 經濟仍在復甦軌道

6月經季節調整的PMI呈擴張，為連續兩個月擴張。（中央社）

〔記者徐子苓／台北報導〕中華經濟研究院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），六月經季節調整的PMI呈擴張，為連續兩個月擴張；但在地緣政治、海運缺櫃等問題下，指數回跌一．七個百分點至五十三．七％。中經院代理院長王健全表示，經濟在復甦軌道上，但製造業仍存在不均衡復甦。

存貨續緊縮 長期訂單須觀察

PMI以五十％做為榮枯線，高於五十％代表景氣擴張，反之代表緊縮；五項組成指標中，六月經季調的新增訂單、生產與人力僱用呈擴張，供應商交貨時間上升，但存貨續緊縮。

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王健全表示，六月雖PMI下降，但生產、新增訂單指數都維持在五十五％以上，代表經濟仍在復甦；惟存貨指數低於五十％，顯示訂單以短單、急單為主，長期訂單仍須觀察。

王健全示警，製造業不均衡復甦還是存在，人工智慧（AI）相關產業比較好，其他產業則有落差。他認為，廠商應進行差異化，往高附加價值的AI、半導體、新能源、重電、電子工廠等領域邁進；台灣應趁這個機會，除硬體代工外，也透過軟體業加值，讓產業更多元。

非製造業部分，六月未經季調的台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續二十個月擴張，指數續上揚四．四個百分點、至五十八．六％，為二○二二年一月以來最快擴張速度。

製造、服務業 都不均衡復甦

王健全指出，NMI連二十月擴張，顯示服務業往正向發展，但採購價格、服務業價格指數仍在上升，代表服務業的價格黏著度高，通膨不能掉以輕心；且服務業也有不均衡復甦，例如運輸倉儲業及出口相關產業比較好，但內需相關產業表現較差。

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