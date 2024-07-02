上市櫃非主管員工均薪 聯發科374.5萬居冠

去年度非擔任主管職務的全時員工薪資資訊，上市公司中，IC設計龍頭聯發科員工平均薪資三七四．五萬元居冠。（資料照）

〔記者陳永吉、歐宇祥／綜合報導〕證交所及櫃買中心昨公布去年度非擔任主管職務的全時員工薪資資訊，上市公司中，IC設計龍頭聯發科員工平均薪資三七四．五萬元居冠，但較前年的四八六．七萬元減少逾一百萬元；若以薪資中位數來看，排行第一的是電子零組件廠聯德，員工薪資達三七四．九萬元。

上櫃公司去年非擔任主管職務的全時員工薪資，則由股王信驊連兩年奪冠，去年員工平均薪資三二四．八萬元，也較前年的四五八．八萬元縮水一三四萬元；而信驊員工薪資中位數也是上櫃公司之冠，達二九二．三萬元。

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根據公開資訊觀測站揭露，去年整體上市公司非主管職全時員工平均薪資一二三．二萬元，較前年減少四萬元；全體上市公司不含主管的員工達一一二．二萬人，較前年增加兩萬人；全體上市公司員工總薪資為一．三八兆元，也較前年減少約一九○億元。

以員工薪資平均數來看，超過三百萬元有六家，除愛山林外，全數都是電子業，超過兩百萬元則有二十六家。護國神山台積電去年員工薪資平均數二八四．二萬元，排行上市公司第七高，中位數二二四．八萬元，排行第十。

而前年員工薪資中位數以四二一萬元排名第一的長榮海運，去年僅一四一萬元，減少三分之二，讓員工人數只有十二人的聯德拿下第一；聯發科員工薪資中位數也達三○九萬元，僅次於聯德。

證交所指出，此次公布的員工薪資資訊，排除經理人及部分工時人員等，聚焦一般常僱員工的薪資水準，其中薪資中位數具指標意義，代表公司排行最中間的員工薪水。

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