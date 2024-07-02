財政困窘 中國87億元學生營養金被挪用

中國審計署在2023年度審計工作中發現，有66縣直接挪用19.51億人民幣的農村學生營養改善補助金，來償還政府債務和支付基層「三保」等支出，等於犧牲學生的權益。（示意圖，美聯社）

66縣用來償還政府債務、基層三保等支出

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟疲軟，地方政府土地出讓收入銳減，財政捉襟見肘，經常挪用其他預算來償還債務或用做其他支出。中國審計署在二○二三年度審計工作中就發現，有六十六縣挪用十九．五一億人民幣（下同，約八十七．四億台幣）的農村學生營養改善補助金，來償還政府債務和支付基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）等支出。

中國審計署官網近日發布二○二三年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告，其中一項是「重大項目和重點民生資金審計情況」，包括「農村義務教育學生營養改善計畫專項資金審計情況」。

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報告指出，中國審計署重點審計十三省一五九縣自二○二一年至二○二三年八月的補助金二三一．三七億元，占抽查縣同期補助總金額的九十一％，發現的主要問題包括部分補助金管理使用較為混亂。

有的補助金被直接挪用，有六十六縣將十九．五一億元用於償還政府債務、基層「三保」等支出；有的補助金被變相擠占，四十一縣和一五三三所學校透過壓低供餐標準、虛構採購業務等，變相截留擠占二．七億元；有的補助金被串通套取，五縣教育部門與得標供應商合謀，透過供應商分紅、捐贈的方式套取四二一六萬元，用於發放福利等。

此外，也發生部分供餐單位違規經營，一四七家供應商和部分學校食堂（餐廳）等供餐單位違規經營、偷工減料，以次充好供餐。

就業、社保也遭剋扣截留

在「就業補助金和失業保險基金審計情況」部分，中國審計署重點審計了一九三個地區的就業補助資金三五○億元、失業保險基金六一三億元，發現的主要問題包括補貼資金發放不精準。九省對十．九萬人應發未發社會保險補貼等，二十四省三八六家單位透過虛構勞動關係等，騙取套取各類補貼一．三億元。

部分勞務派遣企業侵害勞動者權益，二省六戶勞務派遣企業自二○二○年以來，利用勞動者難以知曉用工單位支付的實際報酬，截留剋扣勞動者報酬和社保費等七五五八萬元。

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