黃任中家族 欠稅33.68億蟬聯榜首

財政部公告欠稅大戶名單，黃任中家族合計欠稅33.39億元，連續15年蟬聯欠稅榜首。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公告欠稅大戶，今年仍以「老面孔」居多，個人欠稅大戶由已故股市聞人黃任中以十九．三五億元居冠，加上黃任中兩位姐姐夏黃新平及黃燕平，合計黃任中家族欠稅三十三．六八億元，連續十五年蟬聯欠稅榜首；值得注意的是，已故太子汽車創辦人許勝發妻子許鄭溫溫首度上榜，她於二○一九年過世，積欠遺產稅五．二一億元，排名個人欠稅第七名。

財政部每年七月一日公告個人欠稅逾一千萬及營利事業欠稅逾五千萬元案件，今年公告九一五件、金額八九五．一二億元，較去年減少十六件、三十一．九七億元。官員指出，件數減少原因，包括欠稅徵起、破產註銷、分期繳納及逾期註銷等。

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個人欠稅大戶中，今年前三名與去年相同，仍以黃任中欠稅十九．三五億元最多，高雄黃承志家族十五．一二億元排第二，夏黃新平十二．六四億元居第三，加上黃燕平的一．六九億元，合計黃任中家族欠稅三十三．六八億元。

許勝發妻欠5.2億 首度上榜

今年許鄭溫溫首度上榜，因積欠遺產稅五．二一億元擠進個人欠稅前二十大。官員表示，許鄭溫溫是該案的被繼承人，因繼承人均已拋棄繼承，由律師王志超擔任遺產管理人。許勝發與許鄭溫溫育有一子二女，許勝發於二○二一年過世，兩人女兒許嫻嫻為前新光金控董事長吳東進的妻子。

至於企業欠稅大戶，今年仍由環亞大飯店欠稅二十一．八億元居冠，松竹皇宮大酒店十一．六億元排第二，紅頂酒店十．九億元居第三。至於今年首度擠進欠稅前二十大的企業，包括已下市的LED封裝廠東貝光電欠稅五．二三億元排第十四；展雲事業五．一三億排名十六；笠宇國際酒業四．五二億元排第二十名。

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