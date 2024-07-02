國內首筆碳權 最快9月底上架

環境部公告攸關國內碳權交易的「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，並推估第一筆國內碳權最快今年9月底、10月初上架。（記者陳嘉怡攝）

環境部公告管理辦法

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部昨公告攸關國內碳權交易的「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，明定國內減量額度的交易、拍賣及使用註銷等過程須公開透明，避免出現企業漂綠，並規定台灣碳權交易所為「國內減量額度（俗稱國內碳權）」唯一政府委託的公開交易或拍賣平台。第一筆國內碳權上架時間點，最快落在九月底或十月初。

「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」於去年十二月中預告，原訂預告六十天，然經過半年，昨日才正式公告。環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，主要是因為此次公告新增條文，解決當公司整併或被併購，減量額度持有的事業發生改變，減量額度帳戶如何歸戶等問題。

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採定價、協議交易及拍賣等3方式

該辦法訂出三種國內碳權的買賣方式，包含定價交易、協議交易，及拍賣。「定價交易」指賣方在碳交所上架碳權，標明定價及數量後由買方下單；「協議交易」則是買賣雙方私下協議交易的數量和價金。執行抵換專案及自願減量專案取得的碳權，可採定價交易、協議交易或拍賣；但如果是先期專案取得的碳權，就只能採協議交易，不會在碳交所進行交易或拍賣。

此外，也明定僅有事業單位能購買減量額度，不開放給個人；減量額度交易、拍賣及使用註銷等過程須公開透明，避免出現企業漂綠；委託台灣碳權交易所設置交易平台，禁止一般民間單位提供平台，以避免碳詐騙。

黃偉鳴表示，考量到企業是以購買減量額度抵減自身排碳責任，針對定價交易及拍賣買方，將收取成交價五％的手續費；採取協議交易者，買方須繳交以每一減量額度單位交易量乘以碳費費率的五％，或最近一次相同類型專案單位成交價格的五％等。他推估第一筆國內碳權最快今年九月底、十月初上架，在此之前則要先找到減量額度的賣家。

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