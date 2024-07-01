進口來台翻倍增加 反制中國低價鋼 中鋼將提反傾銷

今年前五月自中國進口鋼材年增一三八％，鋼鐵龍頭中鋼不忍了，已完成蒐證，將進入貿易救濟措施的申請程序。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國鋼鐵產能過剩，大舉傾銷全球，嚴重干擾市場，各國紛紛祭出貿易制裁；我國也面臨同樣狀況，根據財政部統計，今年前五月自中國進口鋼材年增一三八％，鋼鐵龍頭中鋼不忍了，已完成蒐證，將進入貿易救濟措施的申請程序。

今年前五月進口 年增一三八％

中國是全球最大的粗鋼生產國，即使中國政府祭出「平控」（控制產量不超過前一年）措施，但因中國房地產不振、內需疲弱，呈「供強需弱」。

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中鋼執行副總黃建智表示，今年中國鋼材持續大量外銷，並未改善，從中國海關數據可驗證，去年中國鋼材出口量九○二四萬噸，為近七年新高，今年前五月出口四四六六萬噸、年增二十四．七％。

黃建智說，中國傾銷到全球各地，包括越南、印度、中東、非洲等，越南鋼廠近期也向政府提出對中國熱軋等鋼材進行反傾銷調查；根據我國海關數據，今年自中國進口鋼材約八十三．八萬噸，前五月已進口六十．三萬噸、年增一三八％。

中鋼完成蒐證 將申請貿易救濟

中鋼總經理王錫欽日前在股東會上表示，會在適當時間提出反傾銷、反規避、反補貼等貿易救濟。黃建智說明，中鋼確實已蒐集長達半年至一年的資料，熱軋、冷軋鋼品都有受到影響，過去中鋼曾針對中國進口鋼板申請反傾銷調查，這是最主要、最直接的反制措施。

除中國廉價鋼材的衝擊外，即將開徵的碳費及電費上漲等，也影響鋼鐵業在台灣經營。中鋼對此強調，不怕競爭，但需要公平競爭；至於氣電漲價，將從調整設備、增加自發電等作法尋求降低成本。

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