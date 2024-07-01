中傾銷鋼鐵惹眾怒 印度、拉美紛反制

拉美、印度、越南等國陸續對中國進口鋼鐵產品課徵高關稅，或啟動反傾銷調查。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕近年中國鋼鐵產量快速成長，但因國內房市疲弱導致需求疲軟，只好鎖定墨西哥、智利、巴西、印度、越南等國傾銷，引發這些國家反彈，陸續對中國進口鋼鐵產品課徵高關稅，或啟動反傾銷調查。

中國生產全球逾半鋼鐵，光是二○二三年，中國鋼鐵產量年增三十六．二％，超過九千萬噸；對拉丁美洲國家的出口量更是持續增加，造成許多拉美國家的鋼鐵產業受到嚴重衝擊。

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墨西哥、智利和巴西已調高關稅

墨西哥、智利和巴西已宣布，對來自未簽訂自由貿易協定（FTA）國家的鋼鐵，祭出高關稅反制。墨西哥對中國進口鋼鐵課徵五十％關稅；智利對中國鋼球課徵三十五．四％關稅，對鋼棒課徵二十四．九％關稅；巴西也把中國鋼鐵關稅由十％上調至二十五％。

越南啟動反傾銷調查 印度擬談判

越南貿易部六月中宣布，應五家國內鋼企的請求，對原產於中國的進口鍍鋅鋼材啟動反傾銷調查；調查重點是二○一八年四月至今年三月的進口，以確定對國內生產可能造成的損害。

越南鋼鐵協會在與政府的會議中引用海關數據指稱，今年一至四月鋼材進口年成長四十二％至逾五四○萬噸，其中來自中國的進口比重達六十八％，而中國進口鋼材售價比市場價格低了六十九．二三％。

而在國內主要鋼企不斷呼籲提高關稅的情況下，印度政府也將就中國廉價鋼材進口與中方展開談判。阿塞洛米塔爾新日鐵印度公司銷售與行銷總監哈爾（Ranjan Dhar）表示，由於來自中國的進口激增，印度政府應考慮將鋼鐵基本關稅由七．五％上調至十二．五％。今年四、五月，印度成品鋼進口量高達一一○萬噸，年增十九．八％。

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