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節稅有方+減稅效應 318戶年所得逾200萬免繳稅

2024/07/01 05:30

2022年綜所稅應納稅額統計

14戶所得超過5百萬免繳 其中有4戶所得更逾千萬

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部初步統計，二○二二年度綜所稅申報戶中，有三一八戶綜合所得總額超過二百萬元，但扣除免稅額及扣除額後，所得淨額為零，因此不用繳納綜所稅；其中有十四戶綜合所得超過五百萬元，且有四戶綜合所得在一千萬元以上，同樣不用繳稅。

二○二二年度綜合所得超過二百萬元卻免稅戶數，較上年的二三九戶增加。對此，財政部官員說明，研判與當年度綜所稅免稅額、扣除額及課稅級距調高有關，若申報戶所得總額未明顯增加，可能改適用零稅率。

根據統計，二○二二年度綜所稅申報戶共六六二．九六萬戶，其中二九二．七八萬戶適用零稅率、占四十四．一六％；若扣除二○一三戶股利所得分開計稅，則有二九二．五八萬戶免繳稅、約占四十四．一三％。

其中，有三一八戶所得總額超過二百萬元卻不用繳稅，包括年所得二百萬至三百萬元有二六三戶、三百萬至四百萬元三十四戶、四百萬至五百萬元七戶、五百萬至七百萬元二戶、七百萬至一千萬元八戶、一千萬至二千萬元兩戶、二千萬元以上兩戶。

財政部官員說明，這些高所得者大多利用「捐贈」、「醫藥費」等列舉扣除額，因為捐贈政府機關可以百分之百抵稅，而且沒有金額上限，醫藥費也沒有扣抵上限，導致所得淨額為零，因此出現不用繳稅的情形。

官員強調，每年都有留意相關情形並定期查核，也持續檢討高所得不用繳稅的問題，以避免租稅不公。

另，二○二二年度綜所稅總所得最低二十％平均數二十．九萬元、最高二十％平均二九○．九萬元，差距十三．九二倍；最低十％平均十．四萬、最高十％平均三九九．七萬元，差距三十八．四三倍；最低五％平均四．三萬、最高五％平均五三六萬元，差距一二四．六五倍，較二○二一年縮小。

財政部強調，綜所稅申報資料不含政府移轉支出（如政府補助）、免稅所得及分離課稅所得等，不宜直接做為衡量所得差距的依據；國際間多以「吉尼係數」衡量，我國二○二二年每戶吉尼係數為○．三四二，低於○．四的國際警戒線。

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