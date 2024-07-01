全台最富里 竹市關新里蟬聯雙冠王

2022年度綜合所得前5名村里

2022年度 綜合所得平均數461.1萬最富有、中位數354.3萬最均富

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣最富有的地方在哪裡？財政部公布二○二二年度綜所稅申報資料，「竹科新貴」聚集的新竹市東區關新里，以綜合所得平均數四六一．一萬元、中位數三五四．三萬元，連續五年蟬聯最富有及最均富「雙冠王」；全國最富有及最均富前五名，除台北市士林區永福里平均數排名第四外，其餘均由新竹縣市包辦。

平均總所得 竹市174.5萬連5年居冠

根據統計，二○二二年度綜所稅申報戶共六六二．九六萬戶，以總所得來看，受惠於「竹科效應」，以新竹市平均數一七四．五萬元居冠，連續五年蟬聯冠軍寶座，新竹縣一五九．三萬元居次、連續兩年超車台北市，台北市則以一四七．一萬元續居第三；而台東縣平均八十三．四萬、南投縣八十四．二萬、屏東縣八十五．三萬元較低。若以綜合所得來看，同樣以新竹市一五○．五萬、新竹縣一三四萬、台北市一二五．七萬元排名前三。

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若按村里排名，以綜合所得平均數來看，最富有前五名依序是新竹市東區關新里四六一．一萬、新竹市北區大同里三八八．七萬、新竹縣竹北市中興里三四七．五萬、台北市士林區永福里三四二．五萬及新竹縣竹北市東平里三三六萬元。其中，新竹市北區大同里首度躋身前五名，台北市士林區永福里則退步兩名。

以綜合所得中位數來看，最均富前五名依序是新竹市東區關新里三五四．三萬、新竹市東區龍山里二四九．一萬、新竹縣竹北市東平里二四○．六萬、新竹市東區埔頂里二一四萬、新竹縣竹北市鹿場里二○二．七萬元。值得注意的是，平均數排名前五的新竹市北區大同里及台北市士林區永福里，中位數僅七十二．六萬及七十三．八萬元，所得差距較大，應是部分富豪拉高平均數。

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