〈財經週報-投資觀點〉2024下半年產業趨勢

今年AI關注焦點已從資料中心伺服器擴散至終端消費者市場，投資人應該適度轉移投資角度。圖為NVIDIA執行長黃仁勳。（美聯社）

■蘇逸貞

2024上半年的台灣股市整體呈現強勢多頭趨勢且產業輪動明顯，熱門產業議題包括政策題材相關的重電類股、受地緣政治影響的航運類股、高股息ETF帶動的指數相關成分股以及市場資金持續追捧的AI產業鏈等。進入下半年，投資者可在牛市中密切關注以下幾個產業趨勢，以順應市場的變化。

首先，今年的AI關注焦點已從資料中心伺服器擴散至終端消費者市場，在NVIDIA執行長黃仁勳的發表會中，多次出現智慧工廠如何應用邊緣運算，由此可推斷產業發展進程已從運算角力演進至實質生產力提升的層面，而投資人也應該適度轉移投資角度，從AI的硬體基礎建置轉移至AI應用所帶來得產業價值提升。

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營收基本面成長動能 仍是投資關鍵

其次，航運方面受到第三季傳統旺季影響，加上地緣風險不減、美中關稅加徵與美國東岸港口碼頭罷工等政治社會議題，短期內的運價走勢仍維持在相對高檔，惟須注意經濟週期是否已提早反應，營收基本面的成長動能仍是投資關鍵。

最後，聯準會（Fed）開始降息的時間點以及幅度也是必要留心的資訊，除了影響市場資金流向，對台灣金融機構所持美債投資部位以及匯兌損益同樣帶來重大影響，如有金融股相關布局需甚為留意。

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（作者為法國興業銀行臺灣權證主管）

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