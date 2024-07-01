〈財經週報-投資觀點〉海外主動、被動式ETF雙雙崛起 投資人迎來多元選擇

主動、被動式ETF比較

■阮建銘

ETF曾經是被動投資的代名詞，但自2019年以來，主動式ETF在美國ETF市場的規模已經增長超過4倍，占比從2%增加到今年3月底的8.5%。金管會目前也在積極研議開放主動式ETF，有機會在今年開放本土業者發行主動式ETF，屆時ETF產品將更加多元！然而，主、被動式ETF各有不同的特性及追求的目標，因此投資人可考量自身狀況、財富目標與可承擔的風險後，選擇較適合自己屬性的ETF類型。

被動式ETF追求和追蹤指數相同的表現，適合追求與市場平均報酬相當的投資人

目前台灣的ETF均為被動式，其選股方式依據其追蹤指數的編制來納入成分股，目標是複製該指數的表現，且ETF在市場營業時間內隨時可交易，每日公布持股也讓產品透明度更高。投資風險和回報則與該ETF追蹤的指數密切相關，普遍而言管理費用也相對較低。一般而言，被動式ETF可挑選追蹤大型指數的ETF，因為其特性為隨著時間發展長期趨勢向上，適合較忙碌無暇進行頻繁交易或市場研究，但希望獲得市場平均報酬的投資人。

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主動式ETF追求超越大盤的表現，適合追求長期財富增值且可承擔較高風險的投資人

主動式ETF與共同基金操作方法類似，投資部位由專業經理團隊決定，根據市場的變化及趨勢來調整持股，旨在超越大盤的表現。由於主動式ETF經理人操盤程度高，其費用成本普遍較被動式ETF高。投資人可選擇以產業或趨勢為主的主動式ETF，相較被動式ETF有較高機會透過專業團隊的選股而獲得超額報酬，這種投資方式適合追求長期財富增值且能承擔較高風險的投資人。

在海外，除了規模持續創新高的被動式ETF外，主動式ETF也正在迅速崛起，成為投資市場的重要力量。主動式ETF結合了被動式ETF的流動性和低成本特性，以及共同基金的靈活性且有機會高於指數平均報酬的潛力，為投資人提供了累積財富的新選擇。而在某些時刻市場變動加劇的情況下，主動式ETF因有機會獲得高於市場平均報酬且交易靈活性高，因此持續吸引大量資金流入，並逐漸在國際投資市場占據重要地位。

（作者為凱基證券財富管理處主管）

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