〈財經週報-打炒房〉暑假題材帶動 航空股不宜看淡

台虎預計8月申請送件轉板，最快11月轉上市。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

暑假正式開跑，航空股將喜迎第三季傳統旺季，而計畫將在年底轉上市的台灣虎航-創（6757）、興櫃星宇航空（2646）上週股價表現較為亮眼。其中台灣虎航上週漲幅達12.6%，而星宇也有3.75%的漲幅，至於長榮航（2618）週漲幅0.79%，華航（2610）則持平。法人指出，航空股在第三季旺季支撐下，不宜看淡，但追高風險也高。

台虎股價上週盤中最高攻上61元，創2019年12月以來新高，而上週五以59元作收。在獲利、上市題材帶動下，市場人士認為，後市不容小覷。

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台虎是航空股EPS王

台虎是航空股EPS王，以1.92元居冠，其次為長榮航的0.87元、華航的0.51元，而星宇航空則為0.3元。

台虎去年8月15日掛牌創新板，根據規定，掛牌創新板一年後可申請主板上市，台虎預計會在今年8月16日立即申請送件轉板，根據時程，最快11月、最慢12月轉為上市交易。為配合台虎申請股票轉一般板上市規畫，母公司華航也決議以每股不低於41元的價格，出售台虎不超過3.7萬張。

星宇航空上週四（6月27日）送件申請股票上市，按照時程推算，最快有望在年底前掛牌上市。星宇航空持續積極拓展航網，包括香港、美國西雅圖等新航點。星宇航空表示，未來將積極經營北美、東南亞經台灣轉機的市場，待中轉航網漸具規模，預期2025年下半年將可見到中轉航網帶來的正面效應。

暑假來了 雙雄營收維持高檔

在大專院校、留學生陸續放暑假下，長榮航、華航美國航線在6月中旬後載客率就明顯提升，市場預期兩家公司6月營收可期，且7、8月營收將維持高檔水準。

長榮航前5月營收878.7億元，年增16.5%；華航前5月營收813.2億元，年增12.4%；台虎前5月營收76.94億元，年增55%；星宇航空前5月營收132.6億元，年增71%。

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