〈財經週報-熱門族群〉輝達、蘋果擬在台設資料中心 綠電概念股大啖商機

雲豹能源股價連7個交易日上漲，累積漲幅逾66%。（資料照）

記者張慧雯／專題報導

受到輝達、蘋果擬在台設資料中心，看準未來綠電需求量勢必大增，近期綠電概念股大漲，雲豹能源（6869）股價表現最為強勢，連7個交易日上漲、累積漲幅超過66%，泓德能源（6873）、森崴能源（6806）上週股價漲幅也都超過11%。

9檔太陽能族群 直奔漲停

綠電概念股大漲，緊接著太陽能族群登場。沉寂已久的太陽能股27日接棒，包括茂迪（6244）、太極（4934）、達能（3686）、國碩（2406）、安集（6477）、聯合再生（3576）、新晶投控（3713）、有成精密（4949）、華鎂鑫（8087）高達9檔直奔漲停。

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不過，法人認為，綠電話題引爆國內三大售電公司股價大漲，更同步帶旺太陽能股，主要是因為台股持續創新高，但太陽能股價位卻長期都在低點，近期大漲主要是藉題材面熱度所致；值得注意的是，部分公司營收獲利都遲遲無法轉佳，建議散戶切莫一窩蜂跟進。

綠電下游優於上游

法人多指出，以綠電產業來看「下游優於上游」，首選仍是雲豹、森崴及泓德能源此類「綠電售電業者」。統一投顧分析，電廠利潤佳，綠電商機大，擁有電廠如擁有未來綠色石油，而台灣電價持續上漲下將有利刺激綠電需求提升，首選可留意台廠開發商如安集、茂迪、雲豹能源、泓德能源等。

統一投顧表示，雲豹能源目前開發太陽能電廠已達600MW，未來3年持續高速增長，且持續開發風電等多樣化再生能源，足以做綠電轉供，預期累計簽約度數將由去年的12億度到2026年將突破至125億度；泓德目前在台灣有1.5GW在手訂單，隱含未來三年以每年300-400MW成長，儲能方面目前有162MW開發中，預期2024年新增120MW，預期儲能營收呈現倍增。

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