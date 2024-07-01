〈財經週報-打炒房〉升準不升息 央行第6波打炒房

央行選擇性信用管制比較

記者陳梅英／專題報導

中央銀行6月理監事會議決議不升息，但意外調升存準率1碼。（記者靳昌玲攝）

中央銀行6月理監事會議未升息，但意外調升存準率1碼，並加碼第6波房市管制，調降六都及新竹縣市自然人第2戶房貸成數至6成。市場普遍認為，央行此舉主要向市場宣示政府打炒房決心不變。

對於央行升準不升息，國銀主管分析，升息影響層面太大，升準不會增加既有房貸戶的利息支出，但有收緊市場資金效果，加上財政部提出新青安貸款精進措施，銀行未來新承做放款時將會更加審慎，在政府管控房市趨嚴下，房市可能會從上半年「量升價漲」轉為下半年「量平價震盪」。

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政府管控趨嚴 下半年房市料量平價震盪

央行總裁楊金龍在理監事會後說明，升息、升準都是貨幣政策的工具，只是升息屬於「價」的管控，主要是用來對付通膨，升準與選擇性信用管制同樣是「量」的管控，兩者搭配可強化政策的緊縮效果。

至於升準是否會影響市場利率？楊金龍表示，央行2022年3月啟動升息循環時，也兩度搭配升準，當時共回收市場資金2,400億元，從一個月期商業本票利率調升幅度比升息幅度高來看，升準確實會間接帶動市場利率上揚。這次升準1碼，銀行將有1,200億元資金被鎖住，何時會影響至利率調升，就看銀行自己資金成本與使用效率，畢竟台灣已經是利率自由化國家。

央行從2020年底祭出首波選擇性信用管制措施以來，透過調降法人購置住宅貸款、購地貸款以及餘屋貸款、工業區閒置土地抵押貸款以及自然人購置高價住宅與特定地區第2戶貸款限制貸款成數，加上2022年3月之後5度升息，政策利率升至2%，為15年高點，一度壓抑房市買氣，去年上半年房市曾陷入「量縮價平」低迷氣氛，直至下半年因新青安貸款上路，才帶動房市成交量回升。

升準+信用管制 強化政策緊縮效果

且過去2年歐美屢屢爆發商用不動產倒帳情事，國內銀行不動產逾放始終維持低檔，顯示央行信用管制措施有助於銀行降低不動產授信風險，已發揮成效。只是，今年4月不動產貸款占總放款比率又回到37.2%歷史高檔，央行難免還是會面臨外界「打炒房」無效或是「利率升得不夠」的質疑。

對此，楊金龍認為，因房價上漲、新青安貸款額度從800萬提高至1,000萬元，現在的集中度能否與以前相比，有討論空間，若房價上漲是由基本面推動，難道「要強壓它嗎？」

楊金龍重申，升息雖對房市具壓抑效果，但主要是用來對付通膨，央行關心的是房價持續上漲是否導致銀行放款集中度居高不下，進而對金融穩定造成危害，檢視的兩項指標為房貸逾放比以及壓力測試。根據央行對金融業所做的壓力測試，在利率調升3%、房價掉40%情況下，銀行資本適足率是可以承受的。

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