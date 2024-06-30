對中國振興房市沒信心 外資大舉賣超A股

日媒報導，出於對中國政府拯救房市措施的信心消退，外資六月一反之前連續四個月淨買入，透過與香港的互聯互通機制，賣超四四四億人民幣（約一九八七億台幣）A股（人民幣普通股票）。 （歐新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕根據日媒報導，出於對中國政府拯救房市措施的信心消退，外資六月一反之前連續四個月淨買入，透過與香港的互聯互通機制，賣超四四四億人民幣（約一九八七億台幣）A股（人民幣普通股票），創該機制啟動十年來的單月規模第七大賣超。

6月賣超444億人民幣

萬得數據顯示，貴州茅台與家電製造商「美的集團」高居六月拋售排行榜前二名，分別失血一○九億人民幣（四八八億台幣）、六十億人民幣（二六九億台幣）。

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滬深三○○指數在五月二十日站上三六九○．九六點，創去年九月以來新高後走跌，六月二十八日收三四六一．六六點，又跌掉六．二％；香港恆生指數也從五月二十日的一九六三六．二二高點重挫九．八％至一七七一八．六一點。

瑞士寶盛銀行中國策略師與香港研究主管鄧啟志說，下一次香港與中國股市的反彈，將大幅取決於地方政府對房市政策的執行狀況，市場確實在等待房屋交易數據好轉。

巴克萊香港分行近日公布研究指出，其客戶對於中共三中全會期間推出重大政策刺激的期待很低；約二百名中共中央委員會委員訂於七月中旬在北京召開會議，討論長期經濟政策。

巴克萊分析師Kaanhari Singh與Yingke Zhou說，近日與客戶交流後普遍共識是，自五月十七日北京公布規模四一○億美元貸款計畫，鼓勵地方政府「消化」過多的房屋供應以來，「中國對房地產問題已窮盡所有選項」；客戶多數看法顯示，三中全會相關討論將被視為老調重彈，對市場來說不是什麼大事件。

美科技7巨頭市值擴大3.6兆美元

有別於中港股跌跌不休，美國科技巨頭銳不可當的漲勢帶動今年上半年全球市場走高。路透報導，包含輝達在內的美國科技七巨頭市值擴大三．六兆美元，儘管追蹤四十七國指數的MSCI世界指數一月以來上漲十一％，但無法與科技股漲逾三十％相提並論，其中輝達漲幅高達一五○％，貢獻標普今年漲幅三十％。

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