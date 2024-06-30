日圓破底日人縮手 購買力僅剩1/3

日圓二十八日貶值至一六一．二兌一美元的三十七年低點。日圓購買力的實際有效匯率也已創空前低點，僅剩一九九五年四月紀錄高點的三分之一。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕日圓二十八日貶值至一六一．二兌一美元的三十七年低點。瑞穗資訊綜研估計，若日圓維持在一六○兌一美元水準，日本家庭將因較高的糧食與能源進口價格，平均年增九萬日圓（一．八二萬元台幣）支出；數據也顯示，反映日圓購買力的實際有效匯率已創空前低點，僅剩一九九五年四月紀錄高點的三分之一。

日本經濟新聞報導，日圓近期貶值顯然與進口企業及機構投資人在第二季買進美元有關；不只兌美元重貶，二十八日日圓兌歐元跌至一七二區間，刷新四月底創下的低點紀錄，日圓兌澳元也貶至二○○七年以來最低點。

請繼續往下閱讀...

牛丼快餐 美國牛肉銳減

日圓貶值使國外進口產品變得更加昂貴。瑞穗資訊綜研首席經濟學家酒井才介指出，如果家庭因此趨於精打細算，恐壓抑支出，而購買力的下滑也將導致在一些商品上，日本無法取勝其他買家。

日本隨處可見的牛丼快餐已越來越難以使用美國進口牛肉，因美國供應商一年來已漲價三十％；雙日食料株式會社指出，「其他國家正搶購我們買不下手的食材」，今年第一季，該公司的美國牛肉進口年減二十％。

另日本的歐洲豬肉批發價一年來飆漲四十％，挪威鮭魚價格三年來也上漲四十％，迫使一些迴轉壽司餐廳的經營者改用低品質的替代產品；美國與歐洲買家推升智利葡萄價格，使日本進口商因日圓疲軟而處在不利位置。

受惠貶值 外國遊客激增

儘管如此，因日圓大幅貶值，日本正經歷前所未見的大量觀光客快速湧入的景況。日本觀光局最新數據顯示，今年前五月超過一四五○萬名外國遊客抵達日本，較去年同期激增七十％，預料今年觀光客將達三四○○萬人，刷新二○一九年三一○○萬人的最高紀錄。

彭博報導，五月日本迎接逾三百萬觀光客到訪，為連續第三個月入境旅客飆破該數據，他們主要來自台灣、韓國與中國；今年前五月，入境日本的美國觀光客超過一百萬人，較二○一九年同期大幅跳漲五十％；五月間，來自十九個國家的遊日觀光人數、包括七國集團（G7），皆打破紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法