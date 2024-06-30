台灣也老後貧窮？114萬老人家戶入不敷出

老人貧富差距6.8倍（資料來源︰主計總處 製表整理︰財經新聞群組 圖：資料照） ）

〔記者高嘉和／台北報導〕早在二○○七年就進入超高齡社會的日本，十多年來出現大量過著中下階層生活的老人，即所謂「下流老人」；南韓老年貧窮率更逾四十三％，高居經濟合作暨發展組織（OECD）成員國之首；台灣也有老後貧窮嗎？根據主計總處最新家庭收支調查，有多達一一四萬「老人家戶」是入不敷出。

若以經濟戶長年齡逾六十五歲定義為「老人家戶」，依據主計總處最新家庭收支調查（二○二二年），老人家戶數達二二四．七萬餘戶，在整體八九六．八萬戶中占比逾四分之一；老人家戶年可支配所得約六十八．四萬元，扣除消費支出約五十八．四萬元，每年可結餘約十萬元，但這數字是「總平均」。

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老人家戶貧富差距6.8倍

進一步以第一分位組、即所得最低二十％家庭來看，老人家戶年可支配所得僅剩三十五．一萬元，扣除消費支出的三十八萬餘元，「入不敷出」近三萬元；五十五至六十四歲年齡組，可支配所得約三十六．二萬餘元、扣掉消費支出三十七．八萬餘元，也出現入不敷出一．六萬餘元的情況。而老年家戶第一分位組戶數高達一一四．一萬餘戶，占整體老人戶數二二四．七萬餘戶的逾半，也就是有過半陷入入不敷出。

老人家戶經濟狀況也有貧富差距，若以第五分位組、即最高二十％家庭來看，年可支配所得達二四○．八萬元，扣除消費支出一三三．五萬元，每年光是結餘就有逾百萬元，幾乎是第一分位組可支配所得的近三倍，兩分位組差距更逾六．八倍，但人數僅十三．九萬人，是第一分位組的十三％不到。另從每戶平均人數來看，收入最低的老人家戶平均人數僅一．六人，「孤獨老」的機率越高。

內政部官員分析，我國即將於二○二五年邁入超高齡社會（老年人口占比逾二十％），高齡少子化趨勢緊追日韓之後，老後貧窮也將是避不開的難題，這除事關龐大老年人口的照護需求，也形成下一代的經濟壓力，政府宜提早展開因應對策。

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