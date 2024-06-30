醫院不再是嫌惡設施 老人居首選近醫院

台灣將邁入超高齡社會，逾六十五歲老人除了居住問題、還有醫療長照等需求，內政部調查顯示每十名老人就有八名的住所距離醫療院所在一公里以內。 （示意圖，中央社資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕台灣將邁入超高齡社會，逾六十五歲老人除了居住問題、還有醫療長照等需求，內政部分別從老年人住家半徑到醫療院所、公車站牌、便利商店等日常生活地點的距離來進行分析，發現逾五十三％老年人住家半徑到醫療院所距離在二百公尺以內，另約二十七％超過二百公尺、但在一千公尺以內，也就是每十名老人就有八名的住所距離醫療院所在一公里以內。

8成老人住醫療院所1公里內

另住家半徑距離公車站牌五百公尺內的比例超過九成，其中一百公尺以內的超過三十六％；而距離便利商店五百公尺內的比例將近八成，其中逾三十一％在一百公尺以內。

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社宅包租代管 新增長者換居方案

報告分析，獨居男性老年人有較高比例面臨就醫、交通與購物的不便利，因此內政部在「社會住宅包租代管」政策，就有新增「長者換居」方案，除了幫助老年人媒合到電梯大樓外，也透過換居服務將自有房屋當作社宅出租，成為包租代管房東。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，統計結果與市況非常吻合，早年有不少購屋族視醫院為嫌惡設施，隨著高齡化越加嚴峻，願意在醫院周邊買房的民眾越來越多，尤其是長者更喜歡在大型醫療院所周邊購屋養老，就醫往返方便。

但高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，內政部的資料是以平面的空間資料來評估，且是以同心圓方式來界定範圍，但老年人的行動在實際上會遭遇垂直移動、交通動線等不同難度的挑戰，尤其在人力吃緊狀況下，調整老年人對數位工具的適應，或是滿足到府服務的成本也越來越高。

他說，長照要面對超高齡、少子及獨居的新社會，如何在醫療保健、消費採買、物業服務再精進，同時與重建、設備充實、換居等配套方案做成不同的搭配，將是政府與市場的最重要挑戰。

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