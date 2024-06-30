〈財經週報-神卡保衛戰〉國人鍾愛日本遊 發卡機構集結搶市場

日本是國人最愛的海外旅遊國家，今年第一季訪日高達148萬人。（記者魏錫賓攝）

記者李靚慧／專題報導

疫後國人愈來愈敢消費，特別是在海外旅遊，不但日本消費金額、筆數暴衝，連歐洲消費也有後來居上之勢；有信用卡發卡機構分析頂級卡持卡人消費，發現國人在捷克、法國旅遊大買精品，使得平均單筆刷卡金額達4萬元、3萬元，遠高於日本的7,000元；相較之下，檢視信用卡發卡機構投入的行銷資源與回饋，日本仍是最高的市場。

買精品 赴歐刷卡金額超日

日本是國人最愛的海外旅遊國家，根據交通部觀光局統計顯示，今年第一季訪日國人達148萬人，占比達37%，遠遠超過其它國家。不過，銀行業者指出，疫後為了搶攻海外旅遊商機，銀行紛紛加碼日本消費回饋，甚至連電子支付業者也積極搶進日本市場，回饋率及額度更優於信用卡。

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各大發卡行對於日本的回饋、仍以「無上限」最受歡迎，同時搭配需登錄有名額限制的加碼，藉此衝高回饋率。

例如中國信託LINE Pay信用卡，國外實體商店消費最高2.8%回饋，若能搶到1.6萬個登錄名額，回饋率最高可達5％。台北富邦銀行的J卡，除了日韓消費3%無上限，若能登錄到每季2.5萬名加碼名額，最高回饋率可拉高到10%，但加碼的部分，同樣有回饋上限。

神卡保衛戰 聯邦吉鶴卡回饋4.5%無上限

值得注意的是，上述優惠都將在6月30日截止，下半年的回饋各銀行尚未揭曉，目前仍以聯邦銀行吉鶴卡，日幣消費回饋4.5%無上限「最神」，因為連日本網購都有回饋，但聯邦銀行的回饋期限，也將在7月底結束，後續權益仍有待銀行公告。

隨著日圓持續走貶，且國人海外消費刷卡的比率提高，愈來愈多民眾開始注意到「雙幣卡」的優點。萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，根據調查，國人2019年出國旅遊，僅32%民眾在海外以信用卡、感應式支付錢包等刷卡支付工具付款，但目前已增至55%，使用比例成長約7成。

尤其，可以即時鎖定匯率低點、節省現鈔換匯手續費、海外消費無需攜帶大量現金等優點的雙幣卡，已經成為支付新寵。

雙幣卡用外幣結算 受卡友歡迎

這是因為雙幣卡不像一般信用卡以台幣結算，在海外交易時易受匯率浮動而影響消費金額，雙幣卡在海外消費時，是以對應外幣結算，再從持卡人的外幣帳戶扣款。持卡人可在外幣貶值時，先行購買外幣存放於帳戶，在匯率較佳時存足銀彈，賺取其中匯差，同時也可以省下提、存外幣現鈔的高昂手續費。

目前包括中國信託銀行、玉山銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、永豐銀行、第一銀行與國泰世華等國銀都有雙幣卡產品，持卡人海外交易時免1.5%手續費，最高更有消費7%回饋，並可在換匯時獲得匯率優惠。

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