〈財經週報-神卡保衛戰〉北富銀、國泰戰火 從Costco卡到日本賞

台北富邦銀行從國泰世華銀行手上搶走好市多聯名卡發卡權，是2023年國內信用卡市場最受關注的事件。（資料照）

記者吳欣恬／專題報導

2023年國內信用卡市場最受關注的事件，莫過於台北富邦銀行從國泰世華銀行手上搶走好市多聯名卡發卡權；而國泰世華CUBE卡今年3月推出「日本賞」3.5%回饋無上限，普遍被認為是衝著北富銀被稱為「旅日神卡」的「J卡」而來。

去年2月北富銀推出Costco聯名卡，更於去年8月起，成為Costco在台灣的唯一一張聯名卡，主打好市多獨家刷卡及店外多元優惠，截至2024年5月累積發卡量已約230萬，更為北富銀帶來超過百萬名新客戶。

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北富銀表示，Costco聯名卡客群的黏著度高，有效卡率93%，高於市場整體平均64%，也帶動北富銀的信用卡有效卡數來到564萬張，市場排名第二，有效卡率穩居市場第一。

而國泰世華銀行在2021年8月推出的CUBE卡，首創隨選回饋，自由切換權益，「一卡抵多卡」，累積流通卡量已逾600萬卡。上市至今已有5大權益方案，包括「集精選」、「樂饗購」、「玩數位」、「趣旅行」與壽星專屬「慶生月」。

國泰反攻 直搗北富銀旅日神卡

今年上半年國泰世華擴大CUBE卡「趣旅行」回饋範圍，推出所有海外實體消費享3%回饋無上限，更順應國人喜愛日本旅遊及日系商品熱潮，3、4月推出快閃權益「日本賞」，加碼日本實體消費3.5%回饋及指定日系商品10%回饋，帶動第一季海外消費年成長65%，其中日本消費年成長更將近200%。

除了Costco聯名卡外，富邦J卡在疫後海外旅遊市場全面復甦下，持續針對日韓旅遊推出多項消費優惠，搭配卡友專屬伴手禮兌換等服務，2024年發卡量突破200萬張。

北富銀鎖定 量販、旅遊、電商等3大消費場域

北富銀表示，目前信用卡策略將針對量販、旅遊、電商等3個消費場域的客群，分別以Costco聯名卡、J卡和momo聯名卡深化經營，以「回饋優」、「簡單刷」為核心，打造產品權益。

北富銀規劃，J卡持續深耕日韓旅遊主題，針對當地實體消費最高6%回饋，並針對國人喜愛通路加碼最高10%回饋；國內部分，下半年持續與LINE Pay合作並結合大型通路提供優惠，拓展J卡於國內的使用場域。

國泰世華銀下半年則瞄準百貨週年慶及電商雙11、雙12大檔促銷，加碼推出綁定LINE Pay消費享新戶5%、既有卡戶2%回饋，同時也規劃各式情境快閃行銷活動，擴大小樹點使用場景及點數價值。

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