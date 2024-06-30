〈財經週報-神卡保衛戰〉經濟熱絡旅遊旺 今年刷卡挑戰4.3兆

國人出國旅遊，機票及住宿費都是採用刷信用卡，許多銀行都有提供海外刷卡回饋，都會帶動消費刷卡使用。（記者魏錫賓攝）

記者王孟倫／專題報導

近7年來我國信用卡簽帳金額比較

「神卡」一直是卡友族高度關切的熱門話題，也往往成為帶動整體刷卡金額的誘因。根據業者自行統計，我國今年前5月刷卡金額來到1.78兆元，打敗歷年同期任何一年成史上最高紀錄；而金管會官員分析，國人刷卡節節攀升有三大主因，包括：民眾習慣使用信用卡支付，加上國內經濟熱絡，海外旅遊暢旺等。

今年有望取代去年 位居史上最高

國銀業者也評估，由於今年已經超過一半，若無特殊狀況，2024年的全年度刷卡金額將超越2023年，成為史上刷卡金額最高的年度。

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首先，截至目前為止，我國共有32家信用卡發卡機構。若以金管會的今年4月底統計數字來看，國內總流通卡數約5,897萬張，總有效卡數約3,812萬張，等於每位國人平均至少持有約2至3張信用卡，普及率相當高。

2010~2023年 僅1年刷卡沒正成長

其次，回顧過去，檢視我國信用卡刷卡統計，曾在2010年至2019年出現過「連10升」的驚人紀錄，也就是年年正成長、不中斷，一直到2020年，受到疫情衝擊才出現負成長；但往後的三年，包括：2021年、2022年及2023年，又重新回到年年正成長，並未受到新興支付工具（電子支付、 行動支付及第三方支付等）等之影響或排擠效應。

尤其，去年（2023）國人刷卡額為首次突破4兆大關，達到4.19兆元，是史上刷卡金額最高紀錄。金管會統計，「目前」我國刷卡金額史上前兩大紀錄，第一名為2023年的4.19兆元，第二是2022年的3.49兆元。

根據發卡機構業者的自行統計，今年前5月刷卡金額累計為1.78兆元，較去年同期的1.57兆元成長，年增率為13.38%，也就是說，今年非常可能擊敗去年。

國銀業者表示，由於景氣復甦的腳步沒變，加上過去刷卡統計數據通常是「下半年高於上半年」，若以此推估，今年光是前5月已經狂刷1.78兆元。因此，全年更有機會超越去年，「史上刷卡最高寶座，又要換人當」，而且，推估還可能一舉超過4.3兆元大關。

海外旅遊噴發 有助於刷卡金額擴張

再者，對於國人為何刷卡年年提高？幾乎每一年正成長？金管會官員分析，主要是信用卡使用越來越普及、方便，包括：特約商家越來越多，場域擴大。尤其，網路科技發達便利，像是繳稅金額、繳保費就快速透過刷卡處理。就短期原因來看，隨著國內疫情解封，去年海外旅遊大噴發情況。業者表示，出國旅遊無論是採取「自助旅行」的機票及住宿，或是旅行社的「跟團費用」，國人多半都是採用刷信用卡，這部分簽帳刷卡是快速回溫。尤其，許多銀行都有提供海外刷卡回饋；另外，像是國內經濟穩定成長，加上台股持續上漲，都會帶動消費刷卡使用。

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