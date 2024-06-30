〈財經週報-神卡保衛戰〉回饋成本攀高 神卡寶座愈來愈難坐

國內信用卡回饋率持續下降，聯邦賴點卡國內1.68%無上限、吉鶴卡國內1.5%無上限，仍算「神卡」等級。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

2024年上半年即將結束，各發卡行陸續公告下半年的最新優惠及權益。信用卡業者指出，過往持卡人最愛的「神卡」，無非是「高回饋」、「無上限」，但隨著資金成本居高不下，發卡行難以承擔高昂的回饋，預期下半年的回饋勢將持續「縮減」，例如零利率分期縮到只剩3期、海外回饋加碼不但有上限還要「搶登錄」，少數業者的行銷活動，也只能集中資源「搏眼球」。

純網銀優惠門檻高 難搶下神卡寶座

開戶數近36萬戶的純網銀將來銀行，6月初推出新一波開戶優惠，訴求國內、外最高「6%」刷卡回饋，讓外界驚嘆「神卡再現」。不過，該回饋並非人人有獎，僅限1993年之後出生、30歲以下成年國人新開立將來銀行存款帳戶，於日韓等國實體刷卡，或是在國內使用指定行動支付，才有包含基本回饋0.5%無上限，活動加碼3%每月上限200 N點，及限定年齡新戶加碼2.5%，每月上限500N點，合計6%；每月限量１萬戶。換言之，要說神卡實在過譽。

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檢視過去幾年市場上的「神卡」，最基本的定義就是「高回饋」且「無腦刷」，雖然國內回饋率自以往的3%持續下降，但目前聯邦銀行賴點卡國內1.68%無上限、吉鶴卡國內1.5%無上限，都仍算「神卡」等級。不過，發卡量540萬卡的中國信託LINE Pay卡，雖然國內消費僅1%無上限，但發卡量、刷卡金額仍持續成長。銀行業者直言，只要持卡人用得習慣，也就是另一種「神卡」。

神卡2大標配 高回饋+無上限

信用卡業者指出，隨著資金成本居高不下，不只信用卡業者難以承擔高額的回饋補貼，仍處於虧損階段的純網銀、數位帳戶業者，也無力提供高額回饋，必須將有限的預算，集中在特定回饋創造話題，提升民眾開戶的意願。

雖然純網銀或數位銀行業者，也紛紛提供海外消費加碼回饋。不過，信用卡業者觀察，國人出國旅遊以信用卡支付，除了賺回饋還有延後付款的功能，但純網銀業者的簽帳金融卡（Debit Card），卻是消費時帳戶內需有足夠存款且須立即扣款，相較之下誘因自然大減（與信用卡相較）。

另一方面，信用卡業者的回饋也持續縮水，一大型發卡行指出，自去年底各銀行陸續針對零利率分期停止提供刷卡回饋後，現在銀行提供的零利率分期，也縮減至僅有3期，以往零利率分期期數可長達6期甚至12期已相當少見，原因仍是銀行無力承擔高額資金成本。

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