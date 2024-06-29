看問題》光電業批畫地自限 環團嫌不夠

環境部28日預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正草案，相關重點主要在再生能源方面。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒、張慧雯／台北報導〕環境部昨預告環評標準修正草案，太陽能業者多抱怨，能源政策變來變去，表面說支持，實際是限制越來越多，增多負面表列來畫地自限，不如乾脆正面表列規劃太陽能特區。

光電業籲規劃太陽能特區

環團雖肯定修法將環境敏感區位的開發案都納入環評，但還是建議面積應再調降，一般農業用地設場也應環評。

請繼續往下閱讀...

太陽能業者指出，二○二五年太陽能目標建置量為二十五GW，如今建置量僅一半，等同於跳票；政府大力支持半導體產業，卻不支持半導體產業最需要的綠電，未來若買不到綠電，請問政府該怎麼生出來？

建置限制增 半導體業恐買無綠電

系統業者批評，能源政策變來變去，表面講支持，實際限制越來越多，為避免國內開發業務空轉，已有不少業者轉向東南亞、澳洲布局，當綠能業者紛紛另覓出路，AI、半導體等產業怎麼辦？

環保律師詹順貴認為，草案針對光電場，有山坡地十五公頃以上才要環評，但對敏感的山坡地仍有點太大、面積應再調降，且一般農業用地設場也應環評；小水力發電免環評則缺乏更多河川研究數據。

台灣河溪網協會則針對水力發電部分批評，強調環境部修正草案未釐清相關爭議，就放寬讓未達二萬瓩的系統免環評，舉例豐坪溪水力發電案高達十四公尺、阻斷溪流的攔河堰，剛好也未達二萬瓩，已有許多溪流關注團體連署反對「缺乏保育規範」的小水力發電，該議題還在膠著，「環評怎麼就放寬？」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法